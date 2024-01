Park narodowy zamiast żeglugi na Odrze – działania nowego wojewody zgodne z oczekiwaniami niemieckich lobbystów

Strajk generalny odbędzie się na dzień przed datą, w której parlament zajmie się przygotowanym przez ekipę nowego prezydenta Javiera Milei pakietem reform, których celem jest radykalna deregulacja i liberalizacja argentyńskiej gospodarki oraz zmniejszenie zakresu uprawnień i odpowiedzialności państwa, w tym poprzez radykalną prywatyzację.

W środę Milei przesłał do parlamentu kolejny projekt ustawy mający na celu ogłoszenie w Argentynie „stanu nadzwyczajnego” do końca 2025 r., z możliwością przedłużenia tego stanu do do 2027 r. Jeśli projekt ustawy zostanie zatwierdzony, skrajnie prawicowy prezydent mógłby do końca swojej kadencji przyznać sobie szerokie uprawnienia zastrzeżone w konstytucji dla parlamentu w sprawach związanych z gospodarką, finansami, podatkami, zabezpieczeniem społecznym, obronnością, taryfami na towary i usługi, energią oraz administracją publiczną, komentuje TeleSUR.