Grzegorz Braun z zakazem wstępu do budynku Sejmu

Jak przekazała w czwartek Rzeczpospolita, Szymon Hołownia poinformował, że w związku z ponownym zapaleniem świec Chanukowych, Grzegorz Braun nie będzie mógł wejść do budynku Sejmu.

“Jeżeli będzie trzeba, zakaz ten przedłużę na kolejne dni, bo chcemy wszyscy tutaj czuć się bezpiecznie. Rozmawiałem też dzisiaj długo z komendantem Straży Marszałkowskiej o tym, że na terenie Sejmu, na którym główną siłą porządkową i w zasadzie jedyną jest Straż Marszałkowska, Sejm jest eksterytorialny, nie może tutaj wejść policja, ABW czy inne służby” – mówił Marszałek Sejmu.

“Będziemy musieli przeprowadzić dodatkowe szkolenie straży i weryfikację jej procedur, tak żeby nigdy żaden strażnik nie miał wątpliwości, nie zastanawiał się choćby przez sekundę, jeżeli jakiś poseł będzie robił coś, co w jakikolwiek sposób zagraża bezpieczeństwu osób, mienia, życiu, zdrowiu” – dodał. “Wniosek do prokuratury w sprawie posła Brauna został skierowany jeszcze tego samego dnia. Prokuratura nad tym pracuje. Jestem w stałym kontakcie z ministrem Bodnarem. Oczekuję że prokuratura sformułuje jak najszybciej wniosek o pozbawienie immunitetu posła Brauna i będziemy mogli jak najszybciej na posiedzeniu Sejmu to przegłosować” – zapowiedział Szymon Hołownia.

We wtorek poseł Konfederacji Grzegorz Braun zgasił gaśnicą proszkową zapalone w Sejmie świece Chanukowe. “Nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu na terenie Sejmu RP!” – oświadczył Braun. Marszałek Szymon Hołownia wykluczył go z obrad i zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury. W środę rano rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna przekazał, że śledztwo przeciw posłowi zostało wszczęte z urzędu.

“Prokuratura Okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła postępowanie w sprawie wczorajszych wydarzeń w Sejmie RP z udziałem Posła na Sejm RP. Aktualnie trwają czynności procesowe, w trakcie których zabezpieczany jest materiał dowodowy” – powiedział.

Poinformował, że “pozostałe zawiadomienia dotyczące zachowania parlamentarzysty zostaną dołączone do zainicjowanego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie z urzędu postępowania”.

We wtorek wieczorem poinformowano, że Grzegorz Braun został ukarany przez Prezydium Sejmu. Odebrano mu połowę uposażenia na trzy miesiące, a także całość diety na pół roku. To maksymalny wymiar kary, jaki można było w tym przypadku zastosować.

Ponadto, Prezydium upoważniło Kancelarię Sejmu do złożenia zawiadomień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 195, czyli za złośliwe przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktu religijnego, w tym przypadku innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Wiadomo, że wicemarszałek Sejmu z ramienia Konfederacji, Krzysztof Bosak, wstrzymał się od głosu.

Wcześniej od Brauna odciął się jego klub poselski. W opublikowanym oświadczeniu poinformowano, że Klub Poselski Konfederacja przyjął uchwałę, potępiającą zachowanie swojego posła. Votum separatum zgłosił poseł Włodzimierz Skalik z partii Brauna, Konfederacja Korony Polskiej.

Z kolei jeden z liderów Konfederacji, poseł Sławomir Menzten (Nowa Nadzieja) oficjalnie potępił czyn Brauna. „W najbliższej przyszłości podejmę dalsze kroki w tej sprawie” – dodał.

W związku ze zdarzeniem prezes PiS Jarosław Kaczyński domaga się odwołania Szymona Hołowni z funkcji marszałka Sejmu. Przekazał, że PiS poprze też wniosek o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. Wniosek w tej sprawie zapowiedziała Lewica.

Kresy.pl/Rzeczpospolita