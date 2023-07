Gruzini zatrzymani za kradzież z włamaniem. Grozi im do 10 lat więzienia

Policjanci z Redłowa zatrzymali trzech obywateli Gruzji, podejrzanych o kradzież rzeczy z zaparkowanego pojazdu. Policjanci zabezpieczyli ukradzione przedmioty, opiewające na kwotę około 22 tysięcy złotych. Za popełnione przestępstwo grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Policja poinformowała o sprawie w środowym komunikacie. „Dyżurny z Komisariatu Policji w Gdyni – Redłowie przyjął zgłoszenie o kradzieży z włamaniem, do której doszło 23 lipca bieżącego roku. Sprawą natychmiast zajęli się policjanci, którzy ustalili, że na jednym z parkingów ktoś włamał się do zamkniętego volkswagena i ukradł z niego dwie torby sportowe, w których znajdowały się rzeczy osobiste, telefony komórkowe i słuchawki” – podano.

Policja podkreśla, że wartość strat wyceniono na około 22 tysiące złotych.

Policjanci ustalili, że sprawcy kradzieży poruszają się osobowym bmw. „Policjanci zauważyli w centrum miasta poszukiwany pojazd. Po krótkiej obserwacji do samochodu podszedł mężczyzna, którego mundurowi wylegitymowali. Okazało się, że jest to 21-letni obywatel Gruzji, który wynajmuje w pobliżu pokój. Funkcjonariusze poinformowali mężczyznę o przyczynie kontroli, po czym poszli z nim do hostelu. W wynajmowanym pomieszczeniu kryminalni zobaczyli torbę, która pochodziła z kradzieży” – czytamy.

W trakcie interwencji do pokoju wszedł drugi obywatel Gruzji w wieku 19 lat: „Policjanci podczas przeszukania pomieszczenia znaleźli pozostałe rzeczy, które zostały ukradzione z volkswagena, a także urządzenie do odczytywania sygnału z kluczyków do pojazdów. Okazało się, że jest jeszcze trzeci sprawca kradzieży, który przedostał się przez balkon do sąsiedniego pomieszczenia. Był to 37-letni Gruzin, którego mundurowi od razu zatrzymali. Funkcjonariusze przewieźli mężczyzn do komisariatu celem przeprowadzenia niezbędnych czynności, a następnie do policyjnego aresztu”.

Zatrzymanym obywatelom Gruzji grozi do 10 lat więzienia.

pdynia.policja.gov.pl / Kresy.pl