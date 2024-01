Ukrainiec odpowie za kradzież auta o wartości 150 tys. zł

Obywatel Ukrainy jechał kradzionym autem o wartości około 150 tys. złotych. Został zatrzymany. Ukrainiec usłyszy zarzuty dotyczące kradzieży samochodu, używania podrobionej tablicy rejestracyjnej oraz prowadzenia pojazdu bez uprawnień.

Straż Graniczna poinformowała o sprawie we wtorek. Jak czytamy, do zatrzymania doszło w sobotę. “Funkcjonariusze SG, pełniący służbę przy autostradzie A2, wytypowali i skierowali do kontroli terenową toyotę RAV4 na polskich tablicach rejestracyjnych. Kierowcą pojazdu był 32-letni obywatel Ukrainy, który do kontroli okazał paszport z czeską wizą. Nie miał żadnych dokumentów pojazdu i nie potrafił również wyjaśnić, w jaki sposób wszedł w jego posiadanie” – podaje SG.

Funkcjonariusze ustalili, że toyota miała założone podrobione polskie tablice rejestracyjne, których numery figurowały w systemach jako należące do innego pojazdu. “Ponadto w trakcie przeszukania samochodu znaleziono oryginalne, niemieckie tablice rejestracyjne auta. Okazało się, że samochód został skradziony na terytorium Niemiec, a kierujący nim cudzoziemiec nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych” – czytamy.

Szacunkowa wartość auta to około 150 tys. złotych.

32-letniego Ukraińca zatrzymano i po zakończeniu czynności służbowych przekazano Policji. Mężczyzna usłyszy zarzuty dotyczące kradzieży samochodu, używania podrobionej tablicy rejestracyjnej oraz prowadzenia pojazdu bez uprawnień.

Także funkcjonariusze Straży Granicznej ze Świecka zatrzymali w ubiegłym tygodniu obywatela Ukrainy. Jest podejrzany o kradzież samochodu na terytorium Holandii. Wartość odzyskanego pojazdu to około 70 tys. złotych.

strazgraniczna.pl / Kresy.pl