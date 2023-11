Wielka Brytania nałożyła sankcje na Rosyjską Narodową Kompanię Ubezpieczeniową i jej szefa Jurija Czihanczina. Londyn znów jednostronnie nasila represalia wobec Rosjan.

Informację o tym ruchu Zjednoczonego Królestwa podała agencja informacyjna Interfax. Sankcje zaczęły obowiązywać już od środy. Tak wynika z oświadczenia brytyjskiego rządu. Rosyjska Narodowa Kompania Ubezpieczeniowa to spółka-córska Banku Rosji, czyli rosyjskiego banku centralnego. Została założona by ubezpieczać te działania gospodarcze (transakcje, transport), które zostały objęte sankcjami państwa zachodnich i ich sprzemierzeńców po 24 lutego 2022 r.

W efekcie założona w 2022 r. spółka stała się, według Interfaxu, monopolistą w swoim sektorze.

To nie jedyny podmiot, który został w środę obłożony sankcjami Londynu. Na brytyjską “czarną listę” trafił także Rosyjski Związek Przemysłowców i Przedsiębiorców. W tym przypadku jednak Brytyjczycy nie byli pierwsi, a organizacja znalazła się wcześniej pod sankcjami USA.

Tego rodzaju sankcje miały przyblokować wywóz rosyjskich towarów przede wszystkim ropy i gazu, które zapewniają dużą część wpływów do rosyjskiego budżetu państwa.

Jednak w kwietniu po raz pierwszy Indie kupiły więcej ropy z Rosji niż z Arabii Saudyjskiej i Iraku łącznie. Co ważne Indie wysyłają do Europy drogą morską niespotykane wcześniej ilości produktów naftowych. Indie stały się wiodącym dostawcą paliw ropopochodnych, w tym oleju napędowego, do krajów Europy. W maju eksportowały dziennie 365 tys. baryłek. Media podają, że w praktyce Hindusi wzięli na siebie mieszanie rosyjskiej ropy z surowcem z innych źródeł i sprzedawanie go na światowych rynkach.

Według majowych danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) Rosja, mimo zachodnich sankcji, eksportuje tyle ropy naftowej, co przed ich wprowadzeniem, choć po cenach niższych niż średnie światowe.

interfax.ru/kresy.pl