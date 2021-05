Morawiecki: Porwanie cywilnego samolotu na Białorusi to bezprecedensowy akt państwowego terroryzmu

Porwanie cywilnego samolotu to bezprecedensowy akt państwowego terroryzmu, który nie może pozostać bezkarny – oświadczył w niedzielę premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział, że będzie chciał rozszerzenia agendy unijnego szczytu o sankcje wobec reżimu Łukaszenki.

Zwróciłem się do Przewodniczącego @eucopresident o rozszerzenie agendy jutrzejszej Rady Europejskiej o punkt dot. natychmiastowych sankcji wobec reżimu A. Łukaszenki. Porwanie cywilnego samolotu to bezprecedensowy akt państwowego terroryzmu, który nie może pozostać bezkarny – napisał Mateusz Morawiecki na Twitterze.

I have asked @eucopresident to expand tomorrow’s #EUCO agenda and discuss immediate sanctions against A. Lukashenka regime. Hijacking of a civilian plane is an unprecedented act of state terrorism. It cannot go unpunished.

