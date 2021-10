Trzyletni rekord ceny ropy

Cena baryłki ropy osiągnęła na londyńskiej giełdzie poziom najwyższy do trzech lat, podała rosyjska agencja informacyjna.

Jak podał Interfax, cena futuresu na baryłkę ropy Brent przekroczyła pułap 84 dolarów. Tak wysoka nie była od października 2018 r. Wzrost wyniósł 2,82 proc. czyli wartość 1,87 dol. i o 13.37 czasu moskiewskiego cena sięgnęła 84,26 dol. W ciągu dnia jednak się obniżyła i o godz. 18.05 czasu moskiewskiego baryłka Brent warta była już 83,86 dol. W porównaniu do sierpnia cena ta wzrosła już o około 20 proc.

Wzrost ceny ropy odnotowała do 18.23 czasu moskiewskiego także giełda nowojorska. W porównaniu do zeszłego notowania wzrost ten wyniósł do tego czasu 2,03 proc., do poziomu 80,96 dol. za futures na grudzień. Nie jest to najwyższa cena tego dnia, gdyż w ciągu poniedziałkowych notowań baryłka WTI osiągała już poziom 82,18 dol.

Interfax wiąże wzrost cen ropy na światowych giełdach ze skokiem cen na węgiel i gaz ziemny. Te ostatnie osiągają od sierpnia kolejne rekordy. Według ocen potentata na światowym rynku Saudi Aramco szybki wzrost cen innych nośników energii doprowadził już do zwiększenia popytu na ropę w wymiarze około 500 tys. baryłek na dobę. Analitycy Citygroup szacują, że przerzucanie się na ropę może doprowadzić do zwiększenia się tego popytu o kolejne pół miliona baryłek dziennie.

Citigroup już podwyższył prognozę średniej ceny baryłki ropy w bieżącym kwartale do 85 dol. Jednak dopuszcza, że przy dalszej niskiej podaży może też osiągnąć poziom 90 dol.

interfax.ru/kresy.pl