Gazprom zapłacił Naftohazowi ponad 2,9 mld dol. odszkodowania

Rosyjski Gazprom wypłacił ukraińskiemu Naftohazowi ponad 2,9 mld dol. odszkodowania, przyznanego Ukraińcom decyzją sądu arbitrażowego w Sztokholmie, celem zakończenia trwającego od kilku lat spór.

Ukraińska państwowa spółka Naftohaz Ukrainy poinformowała w piątek o otrzymaniu od rosyjskiego Gazpromu 2,9 mld dolarów, przyznanych jej przez Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie.

„Naftohaz Ukrainy potwierdził odbiór 2,918 mld dol. kompensacji od Gazpromu w zgodzie z werdyktem sądu arbitrażowego w Sztokholmie w 2018 roku” – podały służby prasowe ukraińskiej spółki. Jak dodano, łącznie w oparciu o rezultaty arbitrażu odnośnie tranzytu gazu, Naftogaz otrzymał od Rosjan 5 mld dolarów.

W oficjalnym komunikacie zaznaczono też, że płatność dokonana przez Gazprom zawiera zarówno spłatę poprzednio niespłaconej części przyznanej rekompensaty (2,56 mld USD), jak i odsetki narosłe po ogłoszeniu decyzji sądu w dniu 28 lutego 2018 roku. Chodziło o niedostarczenie przez Rosjan uzgodnionej ilości gazu do tranzytu. Naftohaz przyjął z zadowoleniem to, że strona rosyjska uznała potrzebę zastosowania się do werdyktu, a także jej intencje dotyczącego dalszego przesyłania gazu do krajów Unii Europejskiej przez Ukrainę.

Obie strony w dalszym ciągu negocjują warunki dalszej współpracy w kwestii tranzytu gazu, w związku z wygasaniem wraz z końcem tego roku dotychczasowej umowy z Gazpromem.

Sąd arbitrażowy w Sztokholmie wydał wyrok przyznający Naftohazowi odszkodowanie od Gazpromu w wysokości 4,63 miliarda dolarów za niedostarczenie gazu. Ostateczna kwota rozliczeń ustalona między obiema spółkami wynosi 2,6 miliarda dolarów (3 mld wraz z odsetkami) na rzecz Naftohazu.

Na początku grudnia br. wiceszef Naftohazu Jurij Witrenko powiedział, że podczas negocjacji z przedstawicielami Gazpromu, strona ukraińska wyraziła gotowość, by Rosjanie pokryli te 3 mld dol. wierzytelności wynikającej z decyzji sądu dostawami gazu na Ukrainę.

Tydzień temu, jak informowaliśmy, Rosja i Ukraina wstępnie porozumiały się w sprawie nowej umowy dotyczącej tranzytu gazu. Poinformował o tym wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Marosz Szefczovicz, po spotkaniu trójstronnym w Berlinie, z udziałem ministrów energetyki Rosji i Ukrainy, odpowiednio Aleksandr Nowak i Ołeksij Orżel. W rozmowach uczestniczył też minister gospodarki i energetyki Niemiec Peter Altmaier. Później poinformowano, że w ramach umowy Rosja dostarczy swojemu sąsiadowi w 2020 r. min. 65 mld sześciennych gazu, a w latach 2021-2024 kolejne 40 mld sześciennych każdego roku. Umowa obejmuje pięć kolejnych lat, z możliwością przedłużenia do 10 lat. W ramach porozumienia Rosjanie zobowiązali się też zapłacić Ukrainie do końca roku wspomniane 2,9 mld dolarów, aby zakończyć trwający od kilku lat spór. W zamian Kijów zrzeknie się wszystkich roszczeń z tytułu zaległych dostaw błękitnego paliwa.

Unian / Kresy.pl