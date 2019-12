Alkohol i papierosy drożeją, akcyza w górę o 10 proc. Prezydent podpisał nowelę ustawy

Nowelizację ustawy o akcyzie, podnosząca o 10 proc. wysokość tego podatku w odniesieniu do napojów alkoholowych i produktów tytoniowych została podpisana przez prezydenta. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

W piątek Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że prezydent Andrzej Duda popisał nowelizację ustawy o akcyzie, podnoszącą o 10 proc. wysokość tego podatku w odniesieniu do napojów alkoholowych i produktów tytoniowych.

W komunikacie napisano, że celem ustawy jest realizacja „działań w obszarze podatków”. Dotyczy to indeksacji stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami. Wymieniono tu: alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, wyroby nowatorskie oraz płyn do papierosów elektronicznych.

Wyjaśniono również, że zgodnie z nowelizacją stawki podatku akcyzowego będą wyższe o około 10 proc. w stosunku do dotychczas obowiązujących w odniesieniu do: napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego i wyrobów nowatorskich.

Jak podano, w przypadku alkoholu etylowego nastąpi podwyżka z 5704,00 zł/hl 100 proc. vol. do kwoty 6275,00 zł/hl 100 proc. vol. W przypadku piwa nastąpi podwyżka z 7,79 zł/hl stopnia Plato do kwoty 8,57 zł/hl stopnia Plato, a wobec wina – z 158,00 zł/hl do kwoty 174,00 zł/hl.

Wzrośnie też podatek od napojów fermentowanych – z 158,00 zł/hl do kwoty 174,00 zł/hl, a od tzw. wyrobów pośrednich – z 318,00 zł/hl do kwoty 350,00 zł/hl. Z nowych regulacji wyłączone są cydr i perry, o mocy alkoholowej do 5 proc. obj.

Z kolei podatek liczony dla papierosów wzrośnie z 206,76 zł za każde 1000 sztuk i 31,41 proc. maksymalnej ceny detalicznej, do 228,10 zł za każde 1000 sztuk i 32,05 proc. maksymalnej ceny detalicznej. W przypadku tytoniu do palenia akcyza wzrośnie z 141,29 zł/kg i 31,41 proc. maksymalnej ceny detalicznej na 155,79 zł/kg i 32,05 proc. maksymalnej ceny detalicznej. Zmiana dotycząca cygar i cygaretek przewiduje wzrost z 393,00 zł/kg na 433,00 zł/kg.

Podano również, że wzrośnie akcyza na susz tytoniowy (z 229,32 zł/kg na 252,25 zł/kg). W przypadku wyrobów nowatorskich nastąpi wzrost z 141,29 zł/kg i 31,41 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na 155,79 zł/kg i 32,05 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia. Na mocy ustawy, która została już opublikowana w Dzienniku Ustaw, wprowadzono też podatek akcyzowy na płyn do papierosów elektronicznych w wysokości 0,55 zł za każdy mililitr. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r. Zgodnie z założeniami, roczne wpływy do budżetu mają wynieść nawet 1,7 mld zł.

Jak pisaliśmy, ostatnie działania rządu związane z podniesieniem akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe spotykają się w większości z negatywnymi ocenami społeczeństwa. Według sondażu SW Research dla portalu rp.pl, prawie połowa Polaków jest niezadowolona z podwyżki akcyzy. 48,1 proc. badanych ocenia tę decyzję negatywnie, a pozytywnie 29,8 proc. 22,2 proc. ankietowanych nie ma w tej kwestii wyrobionego zdania.

Posłowie Konfederacji w reakcji na zapowiadane przez PiS nowe obciążenia, m.in. podwyżkę akcyzy, zaproponowali projekt ustawy ws. kwoty wolnej od podatku, powiązanej z wysokością płacy minimalnej.

forsal.pl / Kresy.pl