Wyciek Wikileaks ws. ataku chemicznego w Syrii. Tuszowano dowody o odpowiedzialności bojowników

Portal Wikileaks ujawnił w piątek nowe dokumenty dotyczące śledztwa Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie domniemanego ataku chemicznego w Syrii w kwietniu 2018 r.. Wynika z nich, że jeden z wyższych urzędników OPCW nakazał usunięcie „wszelkich śladów” wskazujących na winę antyrządowych bojowników.

Przeciek zawiera wiadomość e-mail Sebastiena Brahy, szefa gabinetu OPCW, w którym nakazano usunięcie z oficjalnego rejestru organizacji „wszelkich śladów” raportu Iana Hendersona, jednego z inspektorów OPCW badającego domniemany atak chemiczny w Syrii w Dumie.

„Proszę o wyciągnięcie tego dokumentu z DRA [Documents Registry Archive – Archiwum Rejestrów Dokumentów – red.] (…) I proszę o usunięcie wszelkich śladów jego dostarczenia/przechowywania/cokolwiek w DRA” – brzmi wiadomość.

Email from the Chief of Cabinet at the OPCW, demanding deletion of dissenting engineering assessment: “Please get this document out of DRA [Documents Registry Archive]… And please

remove all traces, if any, of its delivery/storage/whatever in DRA”https://t.co/j5Jgjiz8UY pic.twitter.com/8yojf8teFC

— WikiLeaks (@wikileaks) 27 grudnia 2019