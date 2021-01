Francja: manifestacje przeciwko ustawie o globalnym bezpieczeństwie i restrykcjom

W sobotę w wielu miastach Francji miały miejsce demonstracje przeciwko projektowi ustawy o tzw. globalnym bezpieczeństwie oraz obostrzeniom sanitarnym. Wzięli w nich udział członkowie ruchu „żółtych kamizelek”. W Paryżu i Nantes policja użyła armatek wodnych.

W kilkudziesięciu miastach Francji, m.in. w Lyonie, Lille, Nantes, Strasburgu, Montpellier, Nicei i La Rochelle, zorganizowano manifestacje przeciwko procedowanej ustawie o globalnym bezpieczeństwie. Protesty trwają od listopada. Zgodnie z ustawą „złośliwe” rozpowszechnianie wizerunku twarzy policjanta ma być przestępstwem. Projekt ustawy w marcu ma trafić do Senatu.

Według szacunków medialnych na ulice wyszło do kilkunastu tysięcy osób. W Paryżu manifestacja z udziałem przedstawicieli „żółtych kamizelek” przemaszerowała z Place de la Nation na Plac de la Republique, gdzie odbył się koncert przeciwników obostrzeń sanitarnych z udziałem artystów i muzyków, którzy sprzeciwiają się zamknięciu miejsc kultury.

Na Placu Republiki ok. godziny 17:00 wezwano tłum do rozejścia się. Następnie użyto armatek wodnych. Demonstranci rzucali w policję kamieniami. W Nantes w kierunku policji wystrzeliwano m.in. fajerwerki.

#France:-Thousands of people demonstrate at #Paris against the Global Security Law and decrees authorizing the registration of French people according to their political opinions. #MarcheDesLibertéspic.twitter.com/jycrWvpYLS

— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) January 30, 2021