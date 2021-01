Premier Francji wprowadza godzinę policyjną w całym kraju

Rząd Francji wzmocni kontrole graniczne i na co najmniej 15 dni wprowadzi godzinę policyjną w całym kraju. Działania te mają na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Jak podaje agencja Reutera, w czwartek francuski rząd podjął decyzję o zaostrzeniu przeciwepidemicznych obostrzeń. Francja ma siódme miejsce na świecie pod względem liczby ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19, a rząd jest szczególnie zaniepokojony rozprzestrzenieniem się bardziej zaraźliwego „brytyjskiego” wariantu koronawirusa, który obecnie stanowi około 1% nowych przypadków.

Godzina policyjna od soboty będzie obowiązywać w całym kraju i zaczynać się o 18:00 – o dwie godziny wcześniej, niż obecnie. Od poniedziałku wszystkie osoby przybywające do Francji spoza Unii Europejskiej będą musiały mieć negatywny test na COVID-19 i samoizolować się przez tydzień po przyjeździe.

Według premiera Francji Jeana Castexa w 15 departamentach, w których w tym miesiącu wprowadzono godzinę policyjną, wzrost liczby nowych przypadków COVID-19 był od dwóch do trzech razy słabszy niż w tych częściach kraju, gdzie godziny policyjnej nie było. Premier powiedział, że obciążenie szpitali pozostaje wysokie, ale nie zwiększa się. Jego zdaniem obecna sytuacja nie wymaga wprowadzenia lockdownu, ale rząd szybko zarządzi nowy lockdown, jeśli sytuacja epidemiczna pogorszy się.

Francja będzie testować ponad milion uczniów miesięcznie, aby szkoły pozostały otwarte. W stołówkach szkolnych zaostrzone zostaną środki sanitarne, zawieszone zostaną także sporty halowe.

Minister zdrowia Olivier Veran powiedział na konferencji prasowej, że do tej pory we Francji zaszczepiono 318 tys. osób i że kraj jest na dobrej drodze do wykonania ponad 1 miliona szczepień na COVID-19 do końca miesiąca.

