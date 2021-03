Gowin o rozwoju energetyki jądrowej: Prowadzimy poważne rozmowy z francuskimi firmami

Polska musi szybko podjąć wiążące decyzje dot. rozwoju energetyki jądrowej. Firmy francuskie są wśród tych, z którymi prowadzone są w tej chwili poważne rozmowy – oświadczył w rozmowie z PAP wicepremier Jarosław Gowin. Podkreślił, że francuskie doświadczenia są interesujące m.in. w obszarze tzw. małych reaktorów.

Zdaniem Jarosława Gowina Polska musi szybko podjąć wiążące decyzje, jeżeli chodzi o rozwój energetyki jądrowej. „Firmy francuskie znajdują się wśród tych, z którymi prowadzone są w tej chwili poważne rozmowy” – dodał. Wyraził opinię, że jest zbyt wcześnie na stwierdzenie, z kim Polska będzie realizowała inwestycje w tym zakresie.

Wicepremier wyraził opinię, że „również w obszarze tzw. małych reaktorów jądrowych doświadczenia francuskie są bardzo interesujące”. „Francja jest niewątpliwie w Europie potęgą jądrową numer jeden” – dodał.

Przyjęta przez rząd Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. przewiduje, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Co 2-3 lata będą wdrażane kolejne bloki, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków o mocy do 9 GW. Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej, Polska planuje budować nowoczesne, lecz także sprawdzone i duże reaktory typu PWR – przypomina PAP.

Doniesienia medialne, które pojawiły się w lutym bieżącego roku sugerowały, że polski rząd rozmawia z Francuzami o energetyce jądrowej.

Przypomnijmy, że przy okazji szczytu Trójmorza jaki odbył się w październiku w Tallinie doszło do wstępnego porozumienia o udziale Amerykanów w programie budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Porozumienie zakłada, że w ciągu najbliższych 18 miesięcy powstanie wspólny raport na postawie którego polski rząd dokona wyboru wykonawcy instalacji energetycznych. Rządy mają w tym czasie opracować także mechanizmy finansowania tej kosztowanej inwestycji. W tym czasie poszczególne amerykańskie firmy mają przygotować plany wykonania. Zobacz także: Elektrownia atomowa coraz bliżej. Skarb Państwa odkupi atomową spółkę

pap / forsal.pl / Kresy.pl