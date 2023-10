Fico: Ukraina to najbardziej skorumpowany kraj na świecie

W opublikowanym we wtorek artykule „Dziennik Gazeta Prawna” przypomina, że w Brukseli zdecydowano wydłużeniu ochrony czasowej dla obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, do marca 2025 roku. Będą zatem mieć zapewnioną pomoc socjalną i dostęp do wspólnotowego rynku pracy. Konieczna jest jednak zmiana polskiego prawa, gdyż zobowiązuje nas do tego decyzja Rady UE. Według gazety, z uwagi na okres powyborczy nie wiadomo, kiedy może to nastąpić oraz w jakim zakresie przepisy zostaną zmodyfikowane”.