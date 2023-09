Ukraiński atak rakietowy na kwaterę główną rosyjskiej Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu [+VIDEO]

W piątek Ukraińcy przeprowadzili atak z powietrza na Sewastopol, z użyciem rakietowych pocisków manewrujących, trafiając kwaterę główną Floty Czarnomorskiej. Strona ukraińska twierdzi, że ranni zostali wysocy rangą oficerowie.

Według źródeł rosyjskich, Ukraina przeprowadziła zaatakowała kwaterę główną rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Rosyjskie ministerstwo obrony oficjalnie podało, że jeden żołnierz został uznany za zaginionego oraz, że zestrzelono pięć ukraińskich rakiet.

Rosyjski gubernator Sewastopola Michaił Razwożajew ostrzegł o możliwości drugiego ataku, ale okazało, że to fałszywy alarm. Zaapelował jednak do mieszkańców miasta, by trzymali się z dala od centrum. W okolicznych domach wyleciały szyby z okien.

Według agencji TASS, siły ukraińskie przeprowadziły atak na kwaterę główną Floty Czarnomorskiej. Jak relacjonowano, fragmenty rakiet miały być rozrzucone na obszarze kilkuset metrów, jeden miał spaść obok lokalnego teatru. Początkowo podawano, że zarówno infrastruktura cywilna w rejonie kwatery, jak i cywile, nie zostali poszkodowani. Na miejscu pracowali strażacy i służby ratownicze. Rejon zaatakowanej kwater został otoczony kordonem policyjnym.

Wieczorem strona rosyjska poinformowała, że ogień został opanowany i sytuacja jest pod kontrolą. Rosyjskie media w swoich głównych serwisach zasadniczo nie informowały o tym zdarzeniu.

W sieci pojawiło się nagranie wideo z ataku.

Footage of a Ukrainian Storm Shadow/Scalp ALCM hitting the Russian Black Sea Fleet headquarters. pic.twitter.com/WiZCrAiXuh — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 22, 2023

Ponadto, trafienie i uszkodzenia zarejestrowały też zdjęcia satelitarne.

As a result of Ukraine’s attack on the headquarters of the Russian Black Sea Fleet in Sevastopol, at least nine people were killed and 16 were injured pic.twitter.com/k1FaN8LK4q — Svitlana Bzhalava🇺🇦 (@Svitlan66621180) September 23, 2023

Część źródeł twierdzi, że w wyniku ukraińskiego ataku zginął jeden z dowódców Floty Czarnomorskiej. Według niektórych doniesień, miał to być admirał Wiktor Sokołów, głównodowodzący floty, jednak nie potwierdza tego nawet ukraiński wywiad. Ten z kolei twierdzi, że w ataku ciężko ranni zostali dwaj generałowie, Aleksandr Romanczuk i Oleg Cekow. Łącznie, rzekomo zginął miało 9 osób, a 7 zostało rannych.

Stacja Sky News podała, że atak został przeprowadzony z użyciem zachodnich rakiet manewrujących Storm Shadow. Powołuje się na anonimowego oficera ukraińskich sił powietrznych.

Dodajmy, że w sobotę rano informowano o kolejnych eksplozjach w rejonie Sewastopola. Informacje mówią o atakach z użyciem dronów i rakiet, w rejonie bazy paliwowej rosyjskiej floty.

An arrival was reported in the Inkerman area this morning. There is an oil depot of the Black Sea Fleet. Smoke rises 💨🤌 In addition, it… pic.twitter.com/W7qMPnQOga — LX (@LXSummer1) September 23, 2023

TASS / Unian / Kresy.pl