Eurostat: W październiku Polska z najwyższym wskaźnikiem inflacji wśród państw UE

W październiku Polska miała najwyższy wskaźnik inflacji wśród krajów Unii Europejskiej. Zwiększyła także przewagę nad Węgrami, które zajęły drugie miejsce.

Polska i Węgry od kilku miesięcy zajmują najwyższe pozycje wśród państw UE, w których notowana jest największa inflacja konsumencka. Przedstawione w środę dane Eurostatu pokazują, że w październiku Polska utrzymała pierwszą pozycję w rankingu oraz zwiększyła dystans względem Węgier, które zajmują na liście drugie miejsce.

Październikowa inflacja wynosiła 3,8 proc. Jest to w ujęciu rocznym powtórzenie wrześniowych rezultatów. Ceny na Węgrzech wzrosły w tym samym czasie średnio o 3 proc. (spadek z 3,4 proc. we wrześniu), w Czechach zaś o 2,9 proc. (spadek z 3,3 proc. we wrześniu).

W prawie połowie krajów (13 państw) została odnotowana deflacja. Występuje nie tylko w strefie euro, lecz także np. w Chorwacji (-0,2 proc.).

Eurostat odnotował największą deflację w Grecji (-2 proc.), Estonii (-1,7 proc.) i Irlandii (-1,5 proc.).

Październikowa inflacja w całej UE wynosiła w sumie 0,3 proc. rok do roku. W przypadku strefy euro było to -0,3 proc.

Eurostat dokonuje międzynarodowych porównań za pomocą wskaźnika inflacji HICP, innego niż najczęściej wykorzystywany wskaźnik CPI (według GUS wyniósł w październiku 3,1 proc. wobec 3,2 proc. we wrześniu).

Eurostat / GUS / Kresy.pl