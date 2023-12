Coraz więcej Ukraińców w Polsce. Najnowsze dane Eurostatu

Coraz więcej obywateli Ukrainy korzysta z ochrony tymczasowej w Polsce – wskazują najnowsze dane Eurostatu. Od marca ich liczba nieznacznie spadała, ale znów zaczyna ich przybywać.

Najnowsze dane Eurostatu wskazują, że na koniec października 2023 roku ponad 957 tys. Ukraińców korzystało w Polsce z ochrony tymczasowej. Stanowi to wzrost o ok. 2 tys. w stosunku do września tego roku – podkreśla we wtorek portal Frosal.pl. Należy do tej liczby dodać tych, którzy przebywają w Polsce na podstawie innych tytułów pobytowych.

On 31 October 2023, 4.24 million non-EU citizens who fled 🇺🇦Ukraine had temporary protection status in EU countries.🛂 The main countries hosting were:

🇩🇪Germany (1 215 365 people; 28.7% of the total)

🇵🇱Poland (960 620; 22.7%)

🇨🇿Czechia (364 450; 8.6%) 👉https://t.co/qfPw63Hxar pic.twitter.com/8o8eeyOKEn — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) December 8, 2023

W marcu 2023 roku liczba obywateli Ukrainy, którzy korzystali w Polsce z tymczasowej ochrony po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji, wynosiła 995 tys. i stopniowo malała.

Dane Eurostatu pokazują, że wzrost liczby obywateli Ukrainy objętych ochroną tymczasową zaobserwowano w całej Unii Europejskiej. W październiku 2023 roku liczba ta przekroczyła 4,162 mln osób – oznacza to wzrost o ponad 50 tys. w ciągu miesiąca. Najwięcej było ich w Niemczech (1,176 mln), Polsce (0,957 mln) i Czechach (0,364 mln).

W ostatnich latach Polska bardzo szybko staje się kraje imigranckim.

W listopadzie 2022 roku Polska Agencja Prasowa, w materiale pod tytułem “Multikulti – czy Polska jest na to gotowa”, podała raport „Europolis. Migranci w Polsce”, przygotowany dla Fundacji Schumana i Fundacji Adenauera przez Politykę Insight. W raporcie wskazano, że 2018 to pierwszy rok polskiego dodatniego salda migracyjnego.

Z kolei w czerwcu 2022 r. think tank „Wise Europa” opublikował dokument pt. „Gościnna Polska 2022+”. Dotyczył on kwestii imigracji. Materiał został podany przez największe polskie media, m.in. Polską Agencję Prasową. Ambasada Ukrainy w Polsce objęła projekt patronatem honorowym, a był on współfinansowany przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego. Wskazano, że Polska zmienia się z państwa emigracyjnego w imigracyjne.

Przypomnijmy, że jeszcze przed rozpoczęciem wojny, w 2021 r. padł rekord liczby wystawionych obcokrajowcom zezwoleń na pracę w Polsce i oświadczeń dotyczących zatrudnienia pracowników ze Wschodu. Wówczas wystawiono cudzoziemcom prawie 3 mln takich dokumentów. To ponad 30 proc. więcej niż rok wcześniej.

Informowaliśmy, że pod koniec 2021 roku w ZUS do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego zgłoszono niemal 872 tys. obcokrajowców z około 160 państw. Obywatele Ukrainy stanowili najliczniejszą grupę (635 tys. ubezpieczonych). Systematycznie rośnie także liczba Białorusinów pracujących w Polsce.

Z kolei na koniec III kwartału 2022 roku w ZUS zarejestrowanych było ponad milion obcokrajowców, w tym prawie 750 tys. Ukraińców, o ponad 20 proc. więcej niż rok wcześniej. Ogółem, cudzoziemcy stanowią już 6,5 proc. wszystkich ubezpieczonych w Polsce. Dla porównania, w październiku 2021 roku obcokrajowcy stanowili 5,3 proc. ubezpieczonych.

Zwracaliśmy uwagę, że na koniec lutego br. w ZUS było ubezpieczonych 1,063 mln cudzoziemców, z czego blisko 70 proc. stanowili Ukraińcy. Jednocześnie rośnie liczba imigrantów zarobkowych z Białorusi oraz krajów azjatyckich.

W październiku Narodowy Bank Polski podał, że pracujący legalnie imigranci wytransferowali z Polski w II kw. 2023 roku 7,2 mld zł. To o prawie miliard zł więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku. Najwięcej trafiło na Ukrainę – 62 proc. całości transferów.

