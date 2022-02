Estonia wyśle na Ukrainę dodatkowe przeciwpancerne rakiety Javelin

Według informacji, które podał deputowany Europejskiej Solidarności Ołeksij Honczarenko, Estonia zdecydowała się na dostarczenie na Ukrainę dodatkowych Javelinów.

Deputowany Europejskiej Solidarności, Ołeksij Honczarenko poinformował w piątek na Facebooku, że Estonia zdecydowała się na dostarczenie na Ukrainę dodatkowych Javelinów. „Estonia wysyła dodatkowe oszczepy na Ukrainę! Dziękuję przyjaciele, to jest teraz ważne! Zapamiętamy to na zawsze!” – napisał.

Polska zapewni Ukrainie dodatkową broń, pieniądze i pomoc humanitarną, poinformował w piątek na Twitterze Minister Spraw Zagranicznych Dmytro Kułeba.

„Przywitał mnie Andrzej Duda w Warszawie w drodze powrotnej na Ukrainę z USA. Polski przywódca wyraził podziw Polski dla ukraińskich sił zbrojnych, które skutecznie odpierają rosyjską agresję. Praktyczna pomoc Warszawy: dodatkowa broń, pieniądze, pomoc humanitarna” – napisał.

Was welcomed by @AndrzejDuda in Warsaw on my way back to Ukraine from the U.S. Polish leader expressed Poland’s admiration for the Ukrainian Armed Forces which successfully fight back Russian aggression. Warsaw’s practical help: additional weapons, money, humanitarian assistance.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022