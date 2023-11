Elektrownia atomowa w Koninie-Pątnowie. Jest decyzja zasadnicza

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa wydała decyzję zasadniczą, dając zielone światło dla budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. To strategiczne przedsięwzięcie zostanie zrealizowane we współpracy z koreańską firmą KHNP – Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd.

Decyzja Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest kluczowym etapem w procesie inwestycyjnym, stanowi “wyraz akceptacji państwa dla przedstawionego przez inwestora zamierzenia inwestycyjnego w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.” Oznacza to uznanie zgodności inwestycji z interesem publicznym, w tym celami polityki energetycznej i braku negatywnego wpływu na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, podkreślił, że “bezpieczeństwo energetyczne to podstawa funkcjonowania państwa”, a energia jądrowa stanowi klucz do zapewnienia stabilnych i trwałych źródeł energii. Realizacja projektu doskonale wpisuje się w plany dotyczące transformacji energetycznej.

Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, wyraził zadowolenie z decyzji, podkreślając, że jest to kluczowy krok w realizacji budowy elektrowni jądrowej. Decyzja została uzyskana niespełna 13 miesięcy po podpisaniu listu intencyjnego, co według Dąbrowskiego jest bardzo dobrym wynikiem.

Przeczytaj: Blisko 70 proc. Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce [SONDAŻ]

Elektrownia jądrowa w Koninie-Pątnowie to wspólne przedsięwzięcie PGE PAK Energia Jądrowa i koreańskiego koncernu KHNP. Planuje się, że siłownia będzie miała co najmniej dwa reaktory APR1400 o łącznej mocy 2800 MW. Realizacja tego projektu ma zapewnić Polsce nie tylko dostęp do taniej i czystej energii, ale także wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne i niezależność kraju.

Decyzja Ministerstwa Klimatu i Środowiska otwiera drzwi do kolejnych etapów inwestycji, takich jak badania środowiskowe i lokalizacyjne, studium wykonalności projektu oraz rozmowy na temat finansowania inwestycji. Elektrownia jądrowa w Koninie-Pątnowie ma przyczynić się do zrównoważonego rozwoju Polski, umożliwiając dostęp do nowoczesnych i efektywnych źródeł energii.

Pod koniec września br. polskie przedsiębiorstwo państwowe Polskie Elektrownie Jądrowe podpisało umowę z amerykańskimi firmami Westinghouse Electric Company i Bechtel na zaprojektowanie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która ma zostać uruchomiona w 2033 roku. Ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński powiedział, że kontrakt ten stanowi “jeden z najważniejszych jak dotąd kroków w amerykańsko-polskiej cywilnej współpracy nuklearnej”.

Miesiąc później Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe otrzymała od wojewody pomorskiego decyzję lokalizacyjną dla projektu. Dotyczy ona budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, posiadającej trzy reaktory AP1000 Westinghouse o łącznej mocy 3750 MWe, na obszarze gminy Choczewo w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Tym samym spółka otrzymała prawo do dysponowania terenem na potrzeby prac przygotowawczych, oraz budowy i późniejszej eksploatacji elektrowni. Należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa PEJ jest inwestorem i będzie operatorem elektrowni. Decyzja lokalizacyjna nie jest równoznaczna z pozwoleniem na budowę.

CZYTAJ TAKŻE: Bloomberg: Ekipa Tuska naciska na koncerny z USA. Chodzi o budowę elektrowni jądrowej

Kresy.pl / interia.pl