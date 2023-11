Egipt rozmieścił czołgi i wozy opancerzone przy granicy ze Strefą Gazy

W pobliżu przejścia granicznego ze Strefą Gazy w Rafah Egipt rozmieścił swoje czołgi i pojazdy opancerzone. W środę Egipcjanie wpuścili pierwsze karetki z rannymi Palestyńczykami.

Jak podał we wtorek wieczorem serwis timesofisrael.com, Egipt rozmieścił w pobliżu przejścia granicznego ze Strefą Gazy w Rafie (Rafah) czołgi i pojazdy opancerzone. W sieci pojawiły się fotografie, mające przedstawiające egipskie wozy opancerzony w rejonie granicy.

Zdaniem komentatorów, są to czołgi M60A3 Patton oraz wozy opancerzone piechoty YPR-765. Prawdopodobnie mają one za zadanie odstraszyć osoby, które próbowałyby nielegalnie przekroczyć granicę.

The Egyptian Army has begun to Deploy a number of M60A3 “Patton” Main Battle Tanks and YPR-765 Infantry Fighting Vehicles near the Rafah Border Crossing between the Sinai Peninsula of Egypt and the Gaza Strip, as Fears continue to mount that Palestinian Refugees may soon begin to… pic.twitter.com/TK4k5CzzzU

— OSINTdefender (@sentdefender) November 1, 2023