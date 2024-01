Media: Izrael prowadzi rozmowy z Kongo na temat planu „dobrowolnej migracji” ze Strefy Gazy

Według izraelskich mediów Izrael pracuje nad powojennym przesiedleniem Palestyńczyków ze Strefy Gazy.

Jak informuje The Times of Israel, powołując się na izraelskich urzędników, kraj ten pracuje nad powojennym przesiedleniem Palestyńczyków ze Strefy Gazy. „Dobrowolne” przesiedlenie Palestyńczyków z Gazy powoli staje się kluczową oficjalną polityką rządu, a wyższy rangą urzędnik twierdzi, że Izrael prowadził rozmowy z kilkoma krajami w sprawie ich potencjalnej absorpcji.

Zman Israel, hebrajska witryna The Times of Israel, dowiedziała się, że koalicja premiera Benjamina Netanjahu prowadzi tajne rozmowy w celu przesiedlenia tysięcy imigrantów z Gazy do Konga, a także do innych krajów.

„Kongo będzie skłonne przyjąć migrantów i prowadzimy rozmowy z innymi” – powiedziało źródło wyższego szczebla w rządzie bezpieczeństwa.

Według Światowego Programu Żywnościowego w Kongo występuje wysoki poziom nierówności, a 52,5 procent populacji żyje poniżej progu ubóstwa.

Ministrowie zamierzali przedstawić swoje plany, a podczas rozmów niektórych z nich pojawił się także pomysł zwrócenia się do Arabii Saudyjskiej o przyjęcie do pracy setek tysięcy Palestyńczyków. Królestwo Zatoki Perskiej przeżywa ogromny boom budowlany i zatrudnia blisko pół miliona pracowników, którzy obecnie pochodzą głównie z Indii, Bangladeszu i innych krajów.