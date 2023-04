Dziś ekshumowane zostaną szczątki José Antonio Primo de Rivery

Doczesne szczątki José Antonio Primo de Rivera zostaną ekshumowane 24 kwietnia w Dolinie Poległych.

Szczątki założyciela hiszpańskiej Falangi trafią na cmentarz katolicki na prośbę rodziny. Decyzja podjęta została w związku z wejściem w życie Ustawy o pamięci demokratycznej.

Minister ds. prezydencji, kontaktów z parlamentem i demokracji Félix Bolaños potwierdził, że ekshumacja „jest kolejnym krokiem w redefinicji Doliny, ponieważ nikt nie będzie miał tam eksponowanego miejsca”. Chodzi o „jeszcze jeden krok”, aby „żadny hołd nie został złożony, żadna osoba nie była gloryfikowana, żadna ideologia nie wychwalała dyktatury” .

Rząd przekazał, że „ze względów bezpieczeństwa, jak również ze względu na prywatność rodziny” nie zamierza podawać więcej szczegółów dotyczących przebiegu ekshumacji.

Rodzina Primo de Rivery już w październiku ub. roku zwróciła się do hiszpańskiego rządu o zgodę na ekshumację szczątków w celu późniejszego przeniesienia ich na cmentarz św. Izydora w Hiszpanii.

Rodzina powołała się na wolę José Antonio Primo de Rivery, aby został pochowany „w błogosławionej ziemi i pod ochroną Świętego Krzyża”. Jak wyjaśniono w liście do władz, art. 54 ust. 3 nowej ustawy stanowi, że „krypty przylegające do bazyliki i istniejące w niej pochówki mają charakter cmentarza cywilnego”. W związku z tym rodzina stwierdziła, że ​​czuje się „zobowiązana” do podporządkowania się woli swojego krewnego i przystąpienia do pochówku „na świętym cmentarzu zgodnie z obrządkiem katolickim”.

Rodzina przekazała już swoją wolę, aby ekshumacja szczątków Primo de Rivery nie została przeprowadzona w taki sam sposób, jak ekshumacja szczątków Franco w 2019 r. „Proces ekshumacji musi pozostać i pozostanie w ścisłej prywatności rodziny, bez czego może stać się publiczną wystąpieniem skłaniającym do wszelkiego rodzaju konfrontacji między Hiszpanami”.

Jak informowaliśmy, hiszpański rząd zdelegalizował w ramach ustawy o demokratycznej pamięci gloryfikację reżimu gen. Franco. W planach jest także ekshumacja ofiar Franco pochowanych w masowych grobach oraz usunięcie wszelkich frankistowskich symboli z miejsc publicznych.

„Przedefiniowane” ma zostać znaczenie Doliny Poległych (Valle de los Caidos), która przemianowana zostanie na Dolinę Cuelgamuros (Valle de Cuelgamuros). Hiszpański rząd planował także wydalenie z tego miejsca mnichów z zakonu benedyktynów.

Lewicowy rząd Pedro Sancheza uczynił walkę ze spuścizną po generale Franco filarem swojej zeszłorocznej kampanii wyborczej. W październiku ub. roku doprowadził do przeniesienia szczątków dyktatora z państwowego mauzoleum Dolina Poległych na podmadrycki cmentarz El Pardo.

Jak pisaliśmy, walce socjalistów z pozostałościami frankizmu biernie przygląda się hiszpańska prawica z Partii Ludowej. Choć została założona przez byłych ministrów rządów frankistowskich, nie zajęła żadnego stanowiska w sprawie przeniesienia szczątków gen. Franco.

José Antonio Primo de Rivera (ur. 24 kwietnia 1903 roku), to hiszpański polityk i ideolog nacjonalistyczny. W 1933 roku założył Falangę, której został przywódcą. Od 1933 roku zasiadał także w Kortezach. Głosił hasła jedności narodowej, sprawiedliwości społecznej czy przywiązania do tradycji i religii katolickiej. W marcu 1936 roku został aresztowany przez republikanów. Po rozpoczęciu powstania gen. Franco w lipcu, w październiku José Antonio został formalnie oskarżony, a następnie rozstrzelany.

