Duży rosyjski atak rakietowy na Ukrainę, Polska poderwała myśliwce

We wtorek emigracyjny portal Meduza zamieścił artykuł na temat dalszej polityki Kremla po ogłoszeniu, że Władimir Putin kolejny raz zdecydowanie zwyciężył w wyborach prezydenckich w Rosji. Jednym z tematów była wojna z Ukrainą. Źródła portalu, w tym dwie osoby zbliżone do Kremla oraz człowiek z rządu przyznają, że będzie to główny, prywatny interes Putina. Wszyscy są też przekonani, że rosyjski przywódca zamierza kontynuować wojnę, ale różnią się co do tego, jakie stawia sobie cele.