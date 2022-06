Litwini kupili Ukraińcom ponad 100 sztuk broni przeciwko dronom

Ukraińscy żołnierze otrzymają ponad 110 ręcznych systemów „tłumienia” bezzałogowców EDM4S, zakupionych przez Litwinów.

O zakupie sprzętu do zwalczania dronów poinformował w poniedziałek na Twitterze Andrius Tapinas, kontrowersyjny litewski dziennikarz i publicysta.

„Właśnie kupiliśmy i dostarczymy [na Ukrainę – red.] najszybciej jak to możliwe 110 potężnych dział antydronowych produkcji litewskiej – EDM4S Sky Wipers . Cena – 1 500 000 euro. Działa zostaną rozdzielone pomiędzy 35 ukraińskich jednostek wojskowych. A nazwaliśmy je „Oркрист – «Убивця орків»” [pol. Orkryst – Zabójca orków – red.]. Tolkienowi by się spodobało” – napisał Tapinas.

We just bought and will deliver asap 110 powerful Lithuanian made antidrone cannons – EDM4S Sky wipers.

Price – 1 500 000 euro. Cannons will be distributed among 35 Ukrainian military units.

And we named them: Oркрист – «Убивця орків».

Tolkien would approve pic.twitter.com/qOFANa4Llh

— Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) June 13, 2022