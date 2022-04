„Parada hańby w środku Berlina” – ukraiński ambasador o prorosyjskiej manifestacji

„Na miłość boską, jak mogliście pozwolić na tę paradę hańby w środku Berlina?” – napisał w poniedziałek na Twitterze ambasador Ukrainy Andrij Melnyk do burmistrz Franziski Giffey. Odniósł się w ten sposób do prorosyjskiej manifestacji, która odbyła się w Berlinie w niedzielę.

‼️Liebe Regierende Bürgermeisterin @FranziskaGiffey

Liebe @polizeiberlin,

Um Himmels willen, wie konnten SIE diese Auto-Corso der Schande mitten in Berlin zulassen? Und zwar am Tag, als die 🇷🇺Massaker an 🇺🇦Zivilisten in #Butscha ans Licht kamen? WIE???‼️https://t.co/ckOncIynvo pic.twitter.com/iMpr2qPix2

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 3, 2022