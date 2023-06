Rosjanie uderzyli w radar systemu IRIS-T SLM [+VIDEO]

W czwartek pojawiło się nagranie wideo, które pokazuje rosyjskiego drona kamikaze, atakującego radar montowany na ciężarówce Hensoldt TRML-4D należący do ukraińskich sił zbrojnych. Radar ten jest kluczowym elementem systemu rakiet ziemia-powietrze IRIS-T SLM.

Siły rosyjskie, używając krążącej amunicji, zniszczyły ukraińską stację radarową niemieckiego kompleksu obrony powietrznej IRIS-T – głosi czwartkowy komunikat rosyjskiego ministerstwa obrony cytowany przez agencję prasową TASS.

Rosyjskie ministerstwo obrony opublikowało materiał wideo przedstawiający zniszczenie celu w czwartek. „Jednostki UAV Wojsk Powietrznodesantowych wykryły pozycję systemu obrony powietrznej IRIS-T SLM, po czym dokonano uderzenia krążącej amunicji na wielofunkcyjną stację radiolokacyjną. Stacja radiolokacyjna została zlikwidowana uderzeniem bezzałogowego statku powietrznego” – czytamy w komentarzu do filmu.

Pełny zakres uszkodzeń TRML-4D widoczny na filmie jest niejasny. Nagranie jest niskiej jakości, ale istnieją pewne przesłanki, że radar mógł zostać trafiony.

#Ukraine: A Ukrainian TRML-4D multi-functional radar from the IRIS-T SLM air defense system was taken out of action by a Russian Lancet loitering munition. pic.twitter.com/OX7RocZXbM

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 7, 2023