DPA: Nowy minister obrony Niemiec chce przygotować dostawę czołgów dla Ukrainy

Mer Lwowa Andij Sadowy był gościem Campus Academy. To kontynuacja Campusu Polska Przyszłości, organizowanego latem w Olsztynie. Sobotnie spotkanie w Bydgoszczy jest pierwszym z cyklu kilku wydarzeń zaplanowanych na najbliższe miesiące. Sadowy zaznaczył, że w piątek oczekiwano na wyniki rozmów w Ramstein, na decyzję dotyczącą wysłania czołgów Leopard na Ukrainę, lecz tak się nie stało. "Niemcy jeszcze kręcą, ale myślę, że ten mur runie, jak runął mur berliński" - powiedział, cytowany przez portal WNP.

"Jesteście wolnymi ludźmi wolnego świata, my też jesteśmy wolnymi ludźmi. Ale wasza niepodległość jest stała, a u nas niepodległość to długi czas, ostatnie 30 lat to było przygotowane się do narodzin państwa. Teraz cały świat widzi to państwo - piękne, potężne, niezłomne" - dodał, zwracając się do uczestników wydarzenia.