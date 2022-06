Doradca Tichanowskiej: Białoruscy żołnierze odmówili udziału w ćwiczeniach. „Zostali zatrzymani i pobici” [+FOTO]

W sobotę Franak Viačorka, doradca liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Tichanowskiej, opublikował na Twitterze zdjęcia mające przedstawiać pobitych białoruskich żołnierzy i policjantów, którzy odmówili udziału w ćwiczeniach. „Odmówili udziału w ćwiczeniach. Zniknęli. Okazało się, że zostali zatrzymani i pobici” – napisał.

Belarusian military drills near the border with Ukraine continue. Last week, some soldiers and police officers declined to participate in it. They soon disappeared, and their relatives searched for them on social media. Today it appeared that they were detained and beaten. pic.twitter.com/9S0S9u0HDU

