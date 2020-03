Donald Trump o gubernatorze Nowego Jorku: nie wierzę, że potrzebuje 30 tysięcy respiratorów

W czwartkowym wywiadzie dla telewizji Fox News, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump krytykował działania części gubernatorów podczas pandemii koronawirusa.

Jak podaje w czwartek telewizja Fox News, Donald Trump krytykował działania części gubernatorów w okresie pandemii koronawirusa. Prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że część z nich przeszacowuje swoje potrzeby i szkody związane z wirusem.

„Mam przeczucie, że wiele z wypowiadanych liczb jest w pewnych miejscach większa niż rzeczywistość” – mówił. „Nie wierzę, że ktoś potrzebuje 40 lub 30 tysięcy respiratorów” – odnosił się do słów gubernatora Nowego Jorku. „Czasem gdy ma się wizytę w dużym szpitalu, są tam dwa respiratory. I nagle ktoś mówi: poproszę 30000 takich”.

Prezydent krytykował też innych lokalnych urzędników, twierdzi że to oni powinni wprowadzać działanie, a nie rząd centralny. „Pierwszą linią obrony powinny być szpitale i lokalne władze stanów. Mamy ludzi jak gubernator Inslee, który powinien robić więcej” – mówił Trump.

Zobacz także: Donald Trump chce wznowić działalność przemysłu do Wielkanocy, Izba Handlu nie podziela tego optymizmu

Podczas prywatnej konferencji, gubernator Inslee miał wzywać Trumpa do użycia swojej władzy w celu przyspieszenia produkcji niezbędnego medycznego sprzętu. Zdanie prezydenta jednak, rząd centralny powinien tylko wspierać poszczególne stany.

Również gubernator Michigan, wzywała prezydenta Stanów Zjednoczonych do podjęcia inicjatywy i wskazania jasnej drogi przez władzę federalną.

Zobacz także: Trump ogłasza w Nowym Jorku stan katastrofy, na ulice wyjdzie wojsko

Trump odpowiadał w programie. „Nie wiem czy ona wie co robi, ale wszystko co robi to siedzi na miejscu i obwinia rząd federalny. Nie załatwia sprawy mimo wysyłania przez nas masy sprzętu.” – mówił. „Teraz chce deklaracji stanu nadzwyczajnego i żebyśmy my podjęli taka decyzję”.

Hi, my name is Gretchen Whitmer, and that governor is me 👋

I’ve asked repeatedly and respectfully for help. We need it. No more political attacks, just PPEs, ventilators, N95 masks, test kits. You said you stand with Michigan — prove it. https://t.co/FtWlTLZdqW

— Governor Gretchen Whitmer (@GovWhitmer) March 27, 2020