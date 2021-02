Dekomunizacja czy depolonizacja? – Profesor Andrzej Zapałowski dla Kresy.pl

W kolejnym wywiadzie na kanale KresyTV, redaktor Mateusz Pławski rozmawiał z profesorem Andrzejem Zapałowskim o nadgorliwości urzędniczej, która może prowadzić do depolonizacji niektórych miejsc pamięci.

Gorąco zachęcamy do obejrzenia kolejnej naszej produkcji na kanale KresyTV. Tym razem redaktor Mateusz Pławski rozmawiał z profesorem Andrzejem Zapałowskim o nadgorliwości urzędniczej, która może prowadzić do depolonizacji niektórych miejsc pamięci.

Zdaniem profesora jest to wynik chęci pokazania się i robienia kariery politycznej przez urzędników, a także niekompetencja. „Nikt roztropny, rozsądny nie podjąłby takich działań, nawet na stronach IPNu jest wydany okólnik prezesa IPNu, został wydany w odniesieniu do problemu pomnika Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego. Okólnik mówi, że gdyby był to pomnik II Armii Wojska Polskiego to podlega dekomunizacji” w związku z tym, że pomnik poświęcony jest żołnierzom, pomnik nie podlega dekomunizacji.

Zdaniem profesora w omawianej sytuacji powinna zachodzić ta sama sytuacja. „Urzędnicy dekomunizują pomniki żołnierzy Wojska Polskiego po drugie milicjantów, to nie są pomniki Milicji tylko milicjantów, tutaj pokazana jest skala niekompetencji”.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przeakż 1% podatku

Jak informowaliśmy, Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie, dr Piotr Szopa, w ramach prowadzonych przez siebie działań likwiduje kolejne upamiętnienia ludzi, którzy zginęli broniąc polskiej ziemi i ludności przed banderowcami.

Na sprawę zwrócił uwagę dr hab. Andrzej Zapałowski, profesor URz, historyk i radny miasta Przemyśla. Profesor Zapałowski jest też członkiem Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy IPN w Rzeszowie. Rada ta zajmuje się m.in. kwestiami dotyczącymi pomników.

Zobacz też: Rzeszowski IPN broni swojego urzędnika i zaprzecza kontrowersjom nt. jego działalności. Prof. Zapałowski odpowiada

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Zachęcamy również do obejrzenie wcześniejszego wywiadu z profesorem Zapałowskim.

Kresy.pl