Chiny testują możliwość korzystania z waluty cyfrowej z „datą przydatności”

Cyfrowy juan, nowa rządowa waluta elektroniczna, która jest obecnie testowana w Chinach, będzie miała funkcję „daty wygaśnięcia” – poinformował w poniedziałek 5 kwietnia The Wall Street Journal.

Jak poinformował 5 kwietnia WSJ, cyfrowy juan, nowa rządowa waluta elektroniczna, która jest obecnie testowana w Chinach, będzie miała funkcję „daty wygaśnięcia”.

W razie potrzeby rząd będzie mógł „wyłączyć” cyfrowy juan po z góry ustalonym terminie. Tym samym władze zamierzają zachęcać obywateli do wydawania pieniędzy w okresach spowolnienia gospodarczego.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Według The Wall Street Journal wprowadzenie takiej funkcji znacznie zwiększy zdolność banku centralnego do kontrolowania gospodarki i stanie się problematyczne dla osób pragnących gromadzić oszczędności. Rząd będzie mógł stymulować konsumpcję, ogłaszając, że pewnego dnia część cyfrowego juana straci ważność. Zmusi to ich właścicieli do szybkiego wydania tej waluty.

Cyfrowa waluta zapewni również władzom ChRL pełną kontrolę nad krajowymi transakcjami finansowymi. Będą mogli szczegółowo śledzić wszystkie transakcje przeprowadzane przez obywateli, nakładać kary za naruszenia i blokować konta.

Cyfrowa waluta będzie całkowicie zależna od Ludowego Banku Chin. Początkowo chińskie źródła podały, że chiński rząd chciałby wyeliminować problem oszustw podatkowych i nielegalnego wzbogacania się. Teraz okazuje się, że plany są znacznie bardziej dalekosiężne.

Zobacz też: Znaczny spadek inwestycji chińskich w Rosji

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Bloomberg z kolei znalazł informacje, według których administracja prezydenta USA Joe Bidena prowadzi intensywną analizę chińskich planów. Urzędnicy obawiają się, że cyfrowy juan może rozpocząć długoterminową próbę obalenia dolara jako dominującej waluty rezerwowej na świecie.

Kresy.pl/WSJ