Bosak: Reakcja Szymona Hołowni być może uchroniła Grzegorza Brauna przed wykluczeniem z klubu

“Reakcja Szymona Hołowni uchroniła Grzegorza Brauna przed wykluczeniem z klubu. Nikt z nas nie chce działać pod dyktatem poprawności politycznej. Bardzo proszę, aby nikt z zewnątrz nie narzucał Konfederacji, co ma robić, co ma mówić i co ma myśleć” – mówił w spotkaniu z dziennikarzami.

“Od momentu, kiedy ten czyn miał miejsce, nie mieliśmy jeszcze okazji rozmawiać z Grzegorzem Braunem na żywo. Gdy został wykluczony zniknął z budynku, a gdy mieliśmy posiedzenie klubu, był w sądzie. Będziemy wyciągać wnioski, kiedy poznamy jego stanowisko i odpowiedź na pytanie, czy chce prowadzić politykę w sposób normalny czy poprzez tego typu działania” – mówił. “Całkowicie potępiamy to, co się stało. Poseł Grzegorz Braun już ponosi konsekwencje w postaci wykluczenia z posiedzenia Sejmu i został ukarany najdalej idącymi karami finansowymi, jakie może nałożyć Prezydium”.

“Grzegorz Braun wyrządził ogromną krzywdę wszystkim posłom Konfederacji, nadwyrężając nasze dobre imię. Myślę, że tym chuligańskim zachowaniem w Sejmie wyrządził też ogromną krzywdę wyborcom Konfederacji, którzy nam zaufali” – dodał.

Krzysztof Bosak odnosił się na konferencji prasowej do słów Sławomira Mentzena. “Jeżeli Szymon Hołownia chciał jakoś pomóc Grzegorzowi Braunowi, żeby ten nie został wyrzucony z Konfederacji to tak, udało się Hołowni pomóc Braunowi. Nie będziemy ulegać tego rodzaju naciskom, nie będziemy ulegać tego rodzaju szantażom” – mówił w swoim autorskim videoblogu.

We wtorek poseł Konfederacji Grzegorz Braun zgasił gaśnicą proszkową zapalone w Sejmie świece Chanukowe. “Nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu na terenie Sejmu RP!” – oświadczył Braun. Marszałek Szymon Hołownia wykluczył go z obrad i zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury. W środę rano rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna przekazał, że śledztwo przeciw posłowi zostało wszczęte z urzędu.

W środę marszałek Sejmu Szymon Hołownia został zapytany, czy jego zdaniem klub Konfederacji powinien mieć miejsce w prezydium Sejmu. “Z tego, co wiem od marszałka Bosaka, narady Konfederacji będą jeszcze trwały w dniu dzisiejszym. Oni się tam cały czas konsultują, rozmawiają” – oświadczył, cytowany przez portal Do Rzeczy.

Hołownia był dopytywany, czy “nie jest to zawstydzające, że politycy Konfederacji wciąż się konsultują”. “Tak uważam. Mam w tej sprawie wyrobione bardzo jasne zdanie. Nie konsultowałem tego jeszcze z moją siłą polityczną, z Polską 2050” – odpowiedział.

“Natomiast jeżeli Konfederacja uzna, że pan Braun nadal będzie miał miejsce w jej szeregach, to nie powinno być miejsca dla przedstawiciela Konfederacji z panem Braunem na pokładzie w prezydium Sejmu” – dodał.

Przekazał, że wniosek w tej sprawie będzie głosowany na tym posiedzeniu. “Pewnie w środę, może w czwartek, zobaczymy, jak nam się ten harmonogram precyzyjnie ułoży” – wskazał. “My będziemy się w tej chwili w tej sprawie konsultować i czekamy też na ich decyzję, bo ich decyzja powinna być absolutnie jasna, klarowna” – stwierdził.

Kresy.pl