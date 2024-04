Blisko 700 prób nielegalnego przekroczenia granicy

Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Straży Granicznej odnotowali 669 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy.

Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Straży Granicznej odnotowali 669 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Migranci kilkukrotnie zaatakowali polskie służby kamieniami i gałęziami.

W piątek odnotowano 219 prób nielegalnego przedostania się do Polski, w sobotę 276, natomiast w niedzielę 174. Kilkukrotnie doszło też do agresywnych zachowań ze strony migrantów znajdujących się za techniczną zaporą. Podczas jednego z takich zdarzeń funkcjonariuszka Straży Granicznej uderzona została kamieniem w bark.

W trakcie minionego weekendu funkcjonariusze brali też udział w czynnościach udzielania pomocy medycznej migrantom. Pomocy udzielono 9 osobom.

12-14.04 na granicy z 🇧🇾 odnotowano 6⃣6⃣9⃣ prób nielegalnego przedostania się do 🇵🇱.

W ostatnich trzech dniach doszło do zatrzymania aż 10 kolejnych “kurierów” nielegalnych imigrantów. W piątek funkcjonariusze Policji w miejscowości Orla (powiat bielski) zatrzymali obywatela Ukrainy, który przewoził 3 cudzoziemców nielegalnie przebywających w naszych kraju. Tego samego dnia w miejscowości Ancuty (powiat hajnowski), funkcjonariusze Policji zatrzymali 3 obywateli Gruzji, którzy przewozili jednego obywatela Afganistanu. Cudzoziemiec przedostał się do Polski nielegalnie.

W sobotę w Klejnikach (powiat hajnowski) zatrzymano obywatela Mołdawii, który w Audi na polskich tablicach rejestracyjnych usiłował przewieźć w głąb Europy Zachodniej czterech cudzoziemców.

W niedzielę w powiecie hajnowskim doszło z kolei do zatrzymania 5 kurierów. Obywatel Gruzji przewoził dwóch cudzoziemców, a ob. Ukrainy – trzy osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę naszego państwa.

Kolejnych dwóch kurierów – obywateli Ukrainy, zatrzymano w miejscowości Klejniki. Jeden z nich samochodem osobowym na polskich tablicach rejestracyjnych przewoził trzech migrantów. Drugi przewoził pięciu cudzoziemców, którzy dostali się do Polski wbrew obowiązującym przepisom.

Kolejny obywatel Ukrainy przyjechał na tzw. pinezkę w celu odebrania cudzoziemców po nielegalnym przekroczeniu granicy polsko- białoruskiej.

Straż Graniczna przypomina, że za organizowanie i pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Wobec wszystkich cudzoziemców zatrzymanych za pomocnictwo, a do tej pory przebywających legalnie w Polsce zostaje równolegle wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej do powrotu do kraju pochodzenia. Otrzymają również zakaz wjazdu do państw obszaru Schengen od 5 do 10 lat.

Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, że legalna imigracja stymuluje nielegalna. Przypomnijmy, że obcokrajowcy stanowili ponad 90 proc. osób zatrzymanych w ubiegłym roku za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego) – wynika z danych SG. Podobnie wyglądała sytuacja w dwóch poprzednich latach.

