Biden nazwał chińskiego przywódcę „dyktatorem”. Chiny odpowiadają

Dziennikarze zapytali Pieskowa o to jak ocenia odprężenie relacji między USA a Chinami. Jak uznał wizyta sekretarza stanu USA Anthony'ego Blinkena w Chinach świadczy o prawie Chin do budowania suwerennych stosunków z innymi krajami i wyraził przekonanie, że nie jest to skierowane przeciwko Federacji Rosyjskiej - zacytowała agencja informacyjna Interfax.

"W tym przypadku Chiny wykonują swoje suwerenne prawa do budowania relacji z innymi krajami. Co więcej, nie warto umniejszać znaczenia budowania przewidywalnych relacji między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Jednak poziom partnerstwa strategicznego z Chinami pozwala nam być pewnymi, że budowanie takich relacji z innymi krajami nigdy nie będzie skierowane przeciwko naszemu krajowi” – ​​powiedział we wtorek Pieskow.