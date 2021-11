Białorusini rozrzucają żywność imigrantom [+VIDEO]

Białoruski opozycyjny kanał Nexta opublikował w czwartek nagranie, na którym widać jak służby rozrzucają żywność między imigrantami. Na filmie widać przepychający się tłum i słychać krzyki.

Krzyki, przepychający się tłum i ogólny chaos można zauważyć na nagraniu opublikowanym w czwartek przez białoruski opozycyjny kanał Nexta. Białoruskie służby rozrzucały żywność między imigrantami. „Tak rozdawana jest żywność w obozie dla migrantów na granicy polsko-białoruskiej” – czytamy.

This is how food is handed out in a #migrant camp on the Belarusian-Polish border pic.twitter.com/7QEDMnZC2H

— NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2021