Białoruś oskarża Ukrainę o naruszenie granicy [+WIDEO]

Białoruś oskarżyła w sobotę Ukrainę o to, że wojskowy śmigłowiec należący do tego kraju naruszył granicę podczas manewrów i przeleciał kilometr wgłąb terytorium Białorusi – przekazała agencja prasowa Reutera.

Białoruska służba graniczna wydała oświadczenie i nagrała moment, w którym ukraiński helikopter przelatuje nad zaśnieżonym, zalesionym terenem w punkcie kontrolnym. Rzecznik ukraińskiej straży granicznej powiedział, że zarzut jest fałszywy.

Oskarżenie pojawia się w kontekście szerszych napięć w regionie, kiedy Ukraina i NATO oskarżają Rosję o zgromadzenie dziesiątek tysięcy żołnierzy w pobliżu granic Ukrainy w ramach, jak twierdzą, przygotowań do ataku. Rosja zaprzecza takiemu planowi.

„Ukraiński śmigłowiec wojskowy Mi-8 na wysokości około 100 metrów przekroczył granicę państwową i wleciał na głębokość 1 km w głąb terytorium Białorusi. Strona ukraińska została poinformowana o tym zdarzeniu” – czytamy w białoruskim oświadczeniu.

Belarus reports that Ukrainian pilots violated the Belarusian border during exercises today. A Ukrainian Mi-8 military helicopter allegedly crossed the state border and flew up to 1km into Belarusian territory. pic.twitter.com/LhCN9rFgIQ

