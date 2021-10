Papież Franciszek wezwał do nieodsyłania migrantów do niebezpiecznych krajów

Papież Franciszek w niedzielę wezwał rządzących, aby nie odsyłały migrantów z powrotem do niebezpiecznych krajów, takich jak Libia, gdzie jak powiedział, wielu cierpi z powodu przemocy i nieludzkich warunków podobnych do tych w obozach koncentracyjnych.

„Musimy położyć kres powrotom migrantów do krajów, które nie są bezpieczne”, powiedział, przypominając, że „tysiące migrantów, uchodźców i innych, którzy potrzebują ochrony w Libii”.

Powiedział, że priorytetem powinny być ratownictwo na morzu, uporządkowane zejście na ląd, alternatywy dla więzienia oraz regularne drogi dla procedur imigracyjnych i azylowych. Franciszek poprosił społeczność międzynarodową o „dotrzymanie obietnic” w celu znalezienia trwałych rozwiązań w zakresie zarządzania przepływami migracyjnymi w Libii i całym basenie Morza Śródziemnego.

„Wielu z tych mężczyzn, kobiet i dzieci (w Libii) jest ofiarami nieludzkiej przemocy” – powiedział. „Jak bardzo cierpią ci, którzy są odsyłani! Tam są prawdziwe obozy” – powiedział, używając niemieckiego słowa, które jest powszechne we Włoszech w odniesieniu do obozów koncentracyjnych. „Nigdy Was nie zapomnę. Słyszę Wasz płacz” – powiedział.

W tym miesiącu biuro ONZ ds. praw człowieka zażądało śledztwa w sprawie tego, co nazwało „niepotrzebnymi i nieproporcjonalnymi” liczbami libijskich sił bezpieczeństwa do przetrzymywania afrykańskich migrantów, strzelając do niektórych z tych, którzy próbują uciec.

UE zaostrzyła przepisy azylowe i swoje granice zewnętrzne, odkąd ponad milion uchodźców i migrantów dotarło do Europy przez Morze Śródziemne sześć lat temu, i zawarła umowy z krajami takimi jak Turcja i Libia, aby ludzie mogli pozostać w tych krajach.

