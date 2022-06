Białoruś eksportuje uzbrojenie do Rosji

Stowarzyszenie Kolejarzy Białorusi twierdzi, że Koleje Białoruskie zaczęły eksportować uzbrojenie do Rosji. Stowarzyszenie poinformowało o tym w piątek na swoim kanale Telegram.

Jak poinformowało w piątek na Telegramie Stowarzyszenie Kolejarzy Białorusi, Koleje Białoruskie zaczęły eksportować uzbrojenie do Rosji. Według wpisu rozpoczęto już ładowanie amunicji do 100 krytych wagonów do przewozu materiałów wybuchowych.

Wagony te dzierżawione są od Kolei Białoruskich przez Biuro Logistyki Wojskowej Republiki Białoruś oraz Centralny Urząd Logistyki Wojskowej Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej.

Podkreśla się, że załadunek wagonów odbywa się obecnie w wielu dużych składach artylerii. Wśród nich znajduje się skład nr 67878 – 46. artyleryjski arsenał rakiet i amunicji w osadzie Bronna Góra (obwód brzeski).

Białoruscy kolejarze informują, że ilość amunicji jest tak duża, że ​​personel arsenału nie jest w stanie samodzielnie jej załadować: „Liczba ładowanej amunicji jest tak olbrzymia, że do pomocy w załadunku trzeba było zaangażować żołnierzy z innych pododdziałów” – czytamy.

Po załadunku grupy 6-10 wagonów są wysyłane do Mińska i tam są one doczepiane do składów, jadących trasą Mińsk-Orsza-Krasnyj-Smoleńsk.

Opublikowano też mapę trasy.

Wcześniej informowaliśmy, że Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy obawia się, że sprzęt z białoruskich magazynów wojskowych zostanie wykorzystany do uzupełnienia rosyjskich strat.

Na Białorusi otwierane są magazyny z maszynami, które mogą być następnie przekazane rosyjskim siłom inwazyjnym do wzięcia udziału w działaniach wojennych na wschodzie Ukrainy – twierdzi Sztab Generalny.

Na odprawie poinformował o tym zastępca szefa Głównego Wydziału Operacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy generał brygady Ołeksij Hromow. „Niewykluczone, że dostarczą ten sprzęt siłom na kierunku donieckim. Ponadto na lotnisku Ziabrówka budowana jest obecnie infrastruktura wojskowa, co pozwala sądzić, że na tym terytorium może być miejscem dla rosyjskiego sprzętu i wojsk” – powiedział.

Jak informowaliśmy, na Białorusi rozpoczęły się ćwiczenia mobilizacyjne z udziałem wojsk specjalnych. Odbywają się one z obwodzie homelskim graniczącym z Ukrainą.

O rozpoczęciu ćwiczeń poinformowała białoruska państwowa agencja informacyjna Biełta, powołując się na komunikat ministerstwa obrony. Celem ćwiczeń jest sprawdzenie gotowości komisariatów wojskowych (tj. komend uzupełnień) do wykonywania wyznaczonych zadań.

Przewiduje się, że w trakcie ćwiczeń komisariaty będą podejmować działania mające na celu zawiadomienie i skierowanie rezerwistów do jednostek wojskowych. Po sformowaniu odpowiednich zespołów poborowi zostaną odesłani do miejsca zamieszkania.

„Aby stworzyć sytuację zbliżoną do rzeczywistej, w trakcie ćwiczeń planowany jest udział jednostek sił specjalnych” – powiadomiło białoruskie ministerstwo obrony.

Ćwiczenia będą odbywać się od 22 czerwca do 1 lipca br.

Jak podano, ćwiczenia takie odbywają się corocznie; w ubiegłym roku zorganizowano je w obwodzie mohylewskim.

Informacja o ćwiczeniach w obwodzie homelskim pojawiła się w kontekście doniesień strony ukraińskiej o skoncentrowaniu białoruskich i rosyjskich wojsk na Białorusi przy granicy z Ukrainą. Ministerstwo obrony Ukrainy poinformowało we wtorek, że w obwodach brzeskim i homelskim znajduje się 7 białoruskich batalionów (3,5 – 4 tys. żołnierzy) oraz nieokreślona liczba wojsk rosyjskich. Zmusza to Ukraińców do zabezpieczania północnej granicy większą liczbą wojsk.

