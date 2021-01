Silny wybuch zrujnował budynek w centrum Madrytu [+VIDEO]

Jak podają środki masowego przekazu w jednym z budynków w centrum Madrytu doszło do silnej eksplozji. Są ofiary śmiertelne.

Do wybuchu doszło tuż przed godz. 16 czasu warszawskiego w ośmiopiętrowym piętrowym budynku znajdującym się przy ulicy Toledo. To centrum hiszpańskiej stolicy. Fotografie i nagrania wideo jakie pojawiły się na portalach społecznościowych pokazują, że budynek uległ poważnemu zniszczeniu. Według Polsat News zniszczone zostały trzy górne piętra budynku. Na portalu tej telewizji można przeczytać, że na skutek eksplozji zginęły co najmniej trzy osoby.

Portal Deutsche Welle podaje za hiszpańską redakcją „ABC” relację świadka twierdzącego, że „wszystko brzmiało jak bomba”. Na miejscem wybuchu unoszą się kłęby szarego dymu widoczne z daleka. W częściowo zawalonym budynku pracują już ratownicy medyczni i strażacy. Z niektórych nagrań wynika, że w budynku mogło dojść do niewielkiego pożaru.

Miejscowa policja wydała apel o to by nie zbliżać się do miejsca zdarzenia. Zniszczony budynek należy do miejscowej archidiecezji katolickiej.

Kompetentne służby publiczne nie podały na razie żadnych informacji co do możliwych przyczyn eksplozji. Burmistrz Madrytu wyraził jednak przypuszczenie, że jej przyczyną był gaz z instalacji budynku.

