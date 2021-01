W Hiszpanii aresztowano terrorystów ISIS

Hiszpański sąd wydał zgodę na aresztowanie dwóch Libijczyków i Marokańczyka, który są podejrzani o przynależność do siatki terrorystycznej.

Dwójka ekstremistów miała przybyć do Hiszpanii łodzią z Algierii. Wylądowali na wybrzeżu Almerii, jak podał w poniedziałek portal gazety „El Mundo”, tak jak tysiące innych nielegalnych imigrantów z Afryki, którzy następnie ubiegają się o status uchodźcy w tym europejskim państwie. Z Almerii dwóch migrantów przedostało się do Barcelony. Właśnie tam trzeci aresztowany członek siatki terrorystycznej przygotował im lokum. Według nieoficjalnych źródeł na jakie powołuje się „El Mundo” do trójki miał dołączyć czwarty terrorysta, już wcześniej znajdujący się we Francji.

Zatrzymani mają być bardzo niebezpiecznymi osobnikami utrzymującymi kontakt z tak zwanym „Państwem Islamskim”. Jeden z nich walczył w Syrii w szeregach oddziałów zbrojnych ISIS. Przywódca komórki prowadził działalność z ramienia organizacji w Iraku, Turcji, a nawet Senegalu.

Według źródeł w hiszpańskich organach walki z terroryzmem aresztowani byli przygotowani do podjęcia brutalnych działań bowiem już wcześniej prowadzili takie działania na rzecz ISIS.

Hiszpańskie służby podjęły działania natychmiast po informacji, że do Hiszpanii przybył jeden z terrorystów. Uwagę na podejrzanego zwróciła dodatkowo informacja od amerykańskiego FBI.

Jak twierdzi „El Mundo” hiszpańscy śledczy są przekonani podejrzani zostali zatrzymani w czasie gdy przygotowywali na terytorium Hiszpanii zamach terrorystyczny.

elmundo.es/kresy.pl