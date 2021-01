Niderlandzcy celnicy konfiskują kanapki kierowcom – „Witam po Brexicie” [+VIDEO]

Celnicy Niderlandów kontrolujący kierowców jadących z Wielkiej Brytanii zabierają im kanapki o ile zawierają mięso lub nabiał.

O praktykach niderlandzkich celników napisał w poniedziałek portal brytyjskiego dziennika „The Guardian” powołując się na materiał niderlandzkiej telewizji. Fragment reportażu został zamieszczony na Twitterze. Materiał został nakręcony w porcie dla promów w Rotterdamie gdzie odbywała się kontrola kierowców i samochodów z Wielkiej Brytanii.

W związku z opuszczeniem przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej i końcem okresu przejściowego w ramach tego procesu, państwo to traktowane jest już w pełni jako strona trzecia. Obejmuje je unijny zakaz wwozu przez prywatne osoby różnego rodzaju produktów żywnościowych.

„Nie wolno już wwozić do Europy niektórych rodzajów żywności, takich jak mięso, owoce, warzywa, ryby i tego typu rzeczy” – mówił celnik jakiego nagrała niderlandzka telewizja, który odbierał kontrolowanemu kierowcy jego kanapki. Kontrolowany zapytał, czy może oddać samą wędlinę z kanapek i zatrzymać chleb, lecz Holender odpowiedział: „Nie, wszystko zostanie skonfiskowane. Witam po Brexicie, proszę pana, przepraszam.”

Next time people tell you there’s no new friction at the borders because of Brexit, you can show them this Dutch TV clip of drivers being stopped and having their lunches confiscated. pic.twitter.com/B9eZfDWKFB

— OwenAdamsYT (@OwenAdamsYT1) January 10, 2021