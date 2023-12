Atak dżihadystów na bazę pakistańskiej armii

Uzbrojeni mężczyźni wtargnęli do bazy pakistańskiej armii w północno-zachodniej części kraju, zabijając co najmniej 20 osób – poinformowało Al Jazeera źródło wojskowe.

Jak podała katarska telewizja liczba ofiar prawdopodobnie wzrośnie. Atak miał miejsce we wtorek w mieście Daraban, około 60 km od miasta Dera Ismail Khan, w niespokojnej prowincji Chajber Pasztunchwa, położonej na skraju słabo kontrolowanych przez rząd centralny terytoriów plemiennych, graniczących z Afganistanem.

Co najmniej 34 osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala wojskowego w Dera Ismail Khan – poinformowali ratownicy. Agencja informacyjna Reuters zacytowała dwóch funkcjonariuszy bezpieczeństwa, którzy stwierdzili, że na komisariacie policji, który był używany przez armię pakistańską jako baza, zginęły co najmniej 24 osoby.

Pakistański urzędnik powiedział agencji prasowej AFP, że wiele ofiar „zginęło podczas snu, w cywilnych ubraniach, dlatego nadal ustalamy, czy wszyscy to personel wojskowy”. Według urzędników bojownicy wjechali pojazdem wyładowanym materiałami wybuchowymi w główną bramę komisariatu, po czym dokonali ataku z użyciem broni strzeleckiej.

Powstała niedawno pakistańska grupa Tehreek-e-Jihad Pakistan (TJP) podała w oświadczeniu, że to jej bojownicy przeprowadzili atak wymierzony w armię pakistańską. TJP twierdzi, że jest powiązana z pakistańskimi talibami, znanymi pod akronimem TTP, zdelegalizowaną grupą zbrojną, która od lat atakuje państwo i jego instytucje.

Dera Ismail Khan to od dawna bastion TTP, który dąży do obalenia rządu i zastąpienia go systemem opartym na restrykcyjnym szariacie.

W prowincji Chajber Pasztunchwa w ostatnim okresie dochodzi do wzrostu natężenia przemocy, w ramach czego doszło do kilku śmiertelnych ataków. W styczniu co najmniej 101 osób zginęło w zamachu samobójczym, który przeprowadzono w meczecie w Peszawarze.

Władze Pakistanu twierdzą, że bojownicy TPP nabrali śmiałości od czasu przejęcia przez talibów władzy w Afganistanie 2021 r.

aljazeera.com/kresy.pl