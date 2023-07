Baza wojskowa w Pakistanie zaatakowana przez islamistów – są ofiary śmiertelne wśród żołnierzy

Informację taką podała agencja prasowa Associated Press powołując się na europejskiej źródła dyplomatyczne w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. W Radzie na stałe zasiadają przedstawiciele Francji, Wielkiej Brytanii i Rosji, a niestałymi członkami z Europy są obecnie również Albania, Malta i Szwajcaria. Dyplomaci przekazali, że śledztwo nie wykazało jeszcze, kto wysadził rurociągi, które zostały zbudowane w celu transportu rosyjskiego gazu ziemnego do Niemiec, ani czy było w to zaangażowane jakiekolwek państwo.

Dania, Szwecja i Niemcy prowadzą dochodzenie w sprawie wysadzenia dwóch nitek Nordstreamu do czego doszło 26 września zeszłego roku. Duńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamieściło we wtorek na Twitterze list od ambasdorów trzech państw przy Organizacji Narodów Zjednoczonych do przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa z informacjami o dotychczasowej działalności śledczych.