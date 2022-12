Talibowie opanowali centrum antyterrorystyczne w Pakistanie

Ołeksij Arestowycz udzielił wywiadu rosyjskiemu emigrantowi Markowi Fejginowi. "Ujawnię straszną tajemnicę. Gierasimow był w Izjumie i strzelaliśmy do Gierasimowa. Tak było" - fragment wywiadu zacytowała agencja informacyjna UNIAN.

Jak twierdził Arestowycz w kwietniu lub maju "<<nakryliśmy>> sztab, w którym on [gen. Gierasimowicz] był, całego go roznieśliśmy go, do zera. Tam i bez Gierasimowa zginęła dostateczna liczba starszych oficerów, ochrony i tak dalej. Jednak on zdołał odjechać chwilę wcześniej. Nie zdążyliśmy".