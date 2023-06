Badanie. Polacy przeciw świadczeniom socjalnym dla Ukraińców. Mówią o „roszczeniowej postawie”

Polacy zmieniają podejście do Ukrainy oraz samych Ukraińców – wynika z najnowszego badania, opisywanego przez Rzeczpospolitą. Ankietowani zwracają uwagę na „roszczeniową postawę” Ukraińców. Są też przeciwni szerokim świadczeniom socjalnym dla Ukraińców.

Sondaż został przeprowadzony przez badaczy Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Rzeczpospolita (Rz) informuje w poniedziałek, że to trzeci raport na ten temat. Wcześniej badania miały miejsce w kwietniu 2022 r., styczniu 2023 r. i teraz – na przełomie maja i czerwca tego roku. Z badania wynika, że liczba osób uważających zdecydowanie, że Polska powinna pomagać Ukrainie w czasie wojny z Rosją, stopniała z 62 do 42 proc. w ciągu jedynie pięciu miesięcy. Coraz więcej badanych mówi dziś „raczej tak” (wzrost do 56 z 45 proc.).

Mniej Polaków ocenia też zdecydowanie pozytywnie pomoc Polski dla Ukrainy – obecnie jest to 35 proc., w porównaniu do 47 proc. w styczniu. Dwukrotnie zwiększyła się z kolei liczba tych, którzy oceniają pomoc negatywnie (z 5 do 10 proc.).

„Dwa razy więcej ankietowanych niż rok wcześniej jest przeciwnych dodatkowemu wsparciu. Zaledwie 10 proc. jest 'za’ – kiedy w styczniu tego roku takich osób było aż 21 proc. Najwięcej głosów przychylnych jest tylko wsparciu dyplomatycznemu (aż 72 proc. i to najwyższy wskaźnik od początku wojny)” – podkreśla Rzeczpospolita.

Odsetek osób zdecydowanie popierających pomoc uchodźcom z Ukrainy spadł z 49 do 28 proc. Wzrósł zaś z 38 do 50 proc. odsetek odpowiadających „raczej tak”.

Połowa Polaków jest przeciwna przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy. Rośnie też grupa tych, którzy chcą, by Ukraińcy wrócili do swojego kraju po zakończeniu wojny. „Dziś tylko 21 proc. badanych jest za tym, by pozwolić im osiedlić się u nas (pięć miesięcy temu taką opinię wyrażało aż 37 proc.)” – wskazuje Rz.

Ankietowani zdecydowanie źle oceniają przywileje socjalne dla Ukraińców. Aż 60 proc. badanych mówi „nie” zrównaniu dostępu do świadczeń, jakie mają Polacy (było 47 proc.), „za” jest obecnie 18 proc.

Badani źle oceniają także bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie Ukraińców, finansowane z budżetu państwa. Przeciwnych jest już 49 proc. (wcześniej 20 proc.) a liczba osób na „tak” spadła z 50 do 23 proc. Nie chcemy już także finansować świadczenia 300 zł.

Aż 85 proc. osób przyznało, że w ostatnim czasie pogorszyło się ich nastawienie do Ukraińców. „Wielowymiarowa analiza wyników badań jednoznacznie wskazuje, że powodem zmiany nastawienia Polaków do uchodźców z Ukrainy jest postawa roszczeniowa, której nie akceptujemy” – podkreśla dr Robert Staniszewski z UW, szef projektu badawczego.

O postawie roszczeniowej mówi aż 39,4 proc. badanych, którzy zmienili swoje nastawienie do Ukraińców przebywających w Polsce. Ankietowani przywołują takie sformułowania, jak: „wszystko im się należy” lub „wszystko należy się za darmo”.

Polacy zwracają również uwagę, że Ukraińców cechuje „inna kultura” (wskazało ją 50 proc. ankietowanych).

rp.pl / Kresy.pl