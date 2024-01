“Auchswitz Camp, Poland”. Skandaliczny spot KE uderza w Polskę

Przedstawiciele Komisji Europejskiej opublikowali nagrania z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, który przypada 27 stycznia. W wyświetlanych napisach można było wyczytać m.in. “Auchswitz Camp, Poland”. Nie było żadnej wzmianki, że Polska była wtedy okupowana przez Niemcy. Nagrania wywołały burzę w sieci. W niedzielę KE opublikowała poprawioną wersję nagrania.

W opublikowanych nagraniach poszczególni komisarze, m.in. szefowa KE Ursula von der Leyen, przypominają nazwiska wybranych ofiar Holokaustu z różnych części Europy, podając m.in. ich nazwiska oraz miejsca śmierci. Wśród wspomnianych ofiar znalazły się również te zamordowane w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, stworzonym przez okupacyjne władze niemieckie w Oświęcimiu.

Miejsca śmierci ofiar zostały przedstawione poprzez nazwę miejscowości, w której zginęła dana osoba oraz kraju, na którego terenie dana miejscowość znajduje się obecnie. W wyświetlanych na nagraniu napisach można wyczytać m.in. “Auchswitz Camp, Poland”. Nie ma żadnej wzmianki, że Polska była wtedy okupowana przez Niemcy.

Nagrania wywołały burzę w sieci.

“Podczas II wojny światowej Niemcy i Rosja zamordowały 6 milionów obywateli Polski. 3 miliony stanowili polscy Żydzi – zamordowani przez Niemców w czasie Holokaustu. KE przyłącza się do wysiłków mających na celu wybielenie niemieckiej odpowiedzialności za te zbrodnie – i przypisanie jej Polsce, ich ofierze” – podkreślił w anglojęzycznym wpisie były wiceszef MSZ Paweł Jabłoński (PiS), apleując do MSZ o reakcję.

During WWII Germany and Russia killed 6 million Polish citizens. 3 million were Polish Jews – murdered by the Germans in the Holocaust. Yet the @EU_Commission joins the efforts to whitewash German responsibility for these crimes – and to attribute it to Poland, their victim.… pic.twitter.com/1RBxCF7rmX — 🇵🇱 Paweł Jabłoński (@paweljablonski_) January 28, 2024

Z kolei szef BBN Jacek Siewiera w anglojęzycznym wpisie zwrócił się do przewodniczącej KE Ursuli Von der Leyen, podkreślając, że “podczas II wojny światowej niemieckie obozy koncentracyjne powstawały w różnych europejskich krajach pod niemiecką okupacją”.

Yes Ursula @vonderleyen! On #HolocaustRemembranceDay #WeRmember that during a World War II German concentration camps were located in many European countries under German occupation and millions of Jews were murdered there.

In days when antisemitism is on the rise we have to… https://t.co/ldMF4DevJK — Jacek Siewiera (@JacekSiewiera) January 28, 2024

Do sprawy odniósł się także szef MSZ Radosław Sikorski (KO). “Pisząc o nazistowskim obozie zagłady w Auschwitz należy wskazywać, że powstał pod niemiecką okupacją. Informacja w mediach społecznościowych Komisji Europejskiej będzie doprecyzowana, ale szkoda, że polski komisarz UE zawczasu nie zaprezentował polskiego punktu widzenia” – oświadczył Sikorski na platformie X.

Komisja Europejska usunęła opublikowane wcześniej nagrania ze swoich profili. W niedzielę szefowa KE opublikowała nowe nagranie, w którym obok nazw miejscowości widnieją adnotacje o “niemieckich nazistowskich obozach zagłady”.

Algirdas Savitzkis. Jana Neumannova. Tekla Bruchsaler.#WeRemember the victims murdered by the Nazis in the Holocaust and say their names out loud. Today, antisemitic acts are on the rise, alarmingly. It is our duty to protect and make Jewish life thrive in Europe. pic.twitter.com/9mgGf2Wp30 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 28, 2024

Kresy.pl