“Alternatywa dla ESSI”. Polska uczestniczyła w W. Brytanii w spotkaniu dotyczącym europejskiej obrony powietrznej

We wrześniu Polska uczestniczyła w Wielkiej Brytanii w spotkaniu dotyczącym rozwoju europejskiej i NATO-wskiej naziemnej obrony powietrznej. Chodzi o inicjatywę DIAMOND. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele innych europejskich rządów.

Spotkanie odbyło się 12 września w Wielkiej Brytanii. Brał w nim udział m.in. brytyjski podsekretarz stanu ds. zamówień w dziedzinie obronności James Cartlidge. Polskę reprezentował Zastępca Szefa Agencji Uzbrojenia i Pełnomocnik Ministra ON do spraw Budowy Systemu Zintegrowanej Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej gen. bryg. Michał Marciniak. Dotyczyło europejskiej współpracy w opracowaniu i produkcji zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej (IAMD), w ramach inicjatywy DIAMOND (Delivering Integrated Air and Missile Operational Networked Defences).

