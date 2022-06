Pięć krajów UE chce opóźnić zakaz sprzedaży samochodów spalinowych

Włochy, Portugalia, Słowacja, Bułgaria i Rumunia chcą opóźnić o pięć lat plan Unii Europejskiej dotyczący zakazu sprzedaży nowych samochodów spalinowych od 2035 roku, wynika z dokumentu, do którego dotarła agencja Reuters.

Jak poinformowała w piątek agencja prasowa Reuters, Włochy, Portugalia, Słowacja, Bułgaria i Rumunia chcą opóźnić o pięć lat plan Unii Europejskiej dotyczący zakazu sprzedaży nowych samochodów spalinowych od 2035 roku.

Propozycja dotycząca emisji przez samochody, złożona przez Komisję Europejską w zeszłym roku, wymagałaby 100% redukcji emisji CO2 z nowych samochodów do 2035 roku, co uniemożliwiłoby sprzedaż pojazdów napędzanych paliwami kopalnymi w UE od tego dnia.

Zobacz też: Media: zaproponowano wyjątki od zakazu aut spalinowych w UE

Ministrowie z krajów UE planują uzgodnić swoje stanowisko w przyszłym tygodniu, zanim wynegocjują z parlamentem UE ostateczną ustawę. W dokumencie krążącym wśród państw UE, pięć krajów wezwało do ograniczenia emisji CO2 o 90% do 2035 r. i do 100% do 2040 r. Według nich, lekkie samochody dostawcze powinny osiągnąć 80% redukcję CO2 do 2035 r. i 100% do 2040 r. zamiast 100% redukcji do 2035 r.

„Należy ustalić odpowiednie i dostosowane okresy przejściowe” – napisano, powołując się na potrzebę rozbudowy infrastruktury ładowania.

Bułgarski urzędnik, który nie chciał zostać wymieniony, powiedział, że polityka klimatyczna musi wziąć pod uwagę czynniki gospodarcze i społeczne, takie jak „znaczące różnice” w sile nabywczej między krajami UE.

Zobacz też: Komisja PE za zakazem sprzedaży aut spalinowych od 2035 roku

Bruksela twierdzi, że data 2035 r. jest kluczowa, ponieważ średnia żywotność nowych samochodów wynosi 15 lat – więc późniejszy zakaz powstrzymałby UE przed osiągnięciem zerowej emisji netto do 2050 r.

Kresy.pl/Reuters