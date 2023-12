Poseł Mulawa: w naszym interesie jest, by Ukraina nie dołączała do Unii Europejskiej

Jako polski polityk mam obowiązek kontestować wejście Ukrainy do UE. W naszym interesie jest to, żeby Ukraina jak najpóźniej lub w ogóle nie stała się członkiem Unii – oświadczył poseł Krzysztof Mulawa (Konfederacja, Ruch Narodowy).

W sobotę Ruch Narodowy opublikował na platformie X fragment wypowiedzi posła Krzysztofa Mulawy z audycji w Polsat News. “Jako politycy polscy (…) mamy obowiązek kontestować takie rzeczy, które mówi pan Sikorski. Nie oczekujemy polityków antyrosyjskich, nie oczekujemy proukraińskich – jak pan Sikorski się wypowiada – my oczekujemy propolskich” – oświadczył.

Jak dodał, “ja jako polski polityk mam obowiązek kontestować to co powiedział pan Sikorski, czyli to, żeby Ukraina była w Unii Europejskiej”. “Naszym polskim interesem jest to, żeby Ukraina jak najpóźniej lub w ogóle nie stała się członkiem UE” – wskazał.

“Widzimy to właśnie po tym co się dzieje na granicy [z Ukrainą]. Po to pojechał pan Sikorski – rozwiązywać sprawy zboża” – powiedział. Podkreślił, że to efekt konkurencji ze strony ukraińskiej gospodarki, spowodowanej zniesieniem unijnych regulacji wobec tego kraju.

Wyraził opinię, że to wina polityków polskich, którzy – jego zdaniem – “zdradzili nas na arenie Unii Europejskiej” – oraz unijnych elit.

“Musimy kontestować podejście, które tworzy się w społeczeństwie polskim, że ‘zapraszamy Ukrainę do UE, to nasi przyjaciele’, to nie jest zachowanie propolskie'” – podsumował poseł Mulawa.

Przypomnijmy, że w piątek do Kijowa przybył nowy szef MSZ RP, Radosław Sikorski. To jego pierwsza oficjalna wizyta zagraniczna jako ministra w centrolewicowym rządzie premiera Donalda Tuska. Przybył tam na zaproszenie szefa ukraińskiej dyplomacji, Dmytro Kułeby. Sam Sikorski uważa swoją wizytę za „nowy rozdział w relacjach z Ukrainą”. Towarzyszyli mu wiceministrowie transportu i rolnictwa.

Potwierdził poparcie ze strony Polski dla Ukrainy, walczącej z Rosją. Zaznaczył, że Polska będzie pomagać Ukrainie bronić prawa wyboru drogi w kierunku Europy i Zachodu.

“Czasy imperiów należą do przeszłości. Uważam, że to ostatnia wojna kolonialna w Europie. I ona musi się skończyć. A my w Polsce uważamy, że w jej rezultacie Rosja musi przegrać, a Ukraina – zwyciężyć” – powiedział szef polskiej dyplomacji. Pogratulował też Ukrainie rozpoczęcia rozmów akcesyjnych do UE. Według niego, swój udział miał w tym premier Tusk. “W nim także znajdziecie przyjaciela wolności i przyjaciela Ukrainy” – zaznaczył Sikorski.

Polski minister zapewniał też, że strategia Polski względem Ukrainy nie uległa zmianie. „Ukraina powinna tę wojnę wygrać, a Putin ją przegrać i pod koniec dekady chcemy, aby Ukraina w swoich międzynarodowo uznanych granicach była członkiem Unii Europejskiej i ważnym partnerem Polski, już jak członek tej samej europejskiej rodziny” – dodał szef MSZ.

