Żydzi zbombardowali najstarszy kościół w Gazie z ludźmi w środku

Prawosławny patriarchat Jerozolimy potępił ostrzał, w wyniku którego co najmniej częściowo zniszczono liczący ponad 1000 lat kościół św. Porfiriusza w Gazie.

Atak miał miejsce w nocy z czwartku na piątek.

Pocisk trafił w świątynię w czasie, gdy przebywało w niej ok. 50 wiernych. W wyniku ostrzału zginęło co najmniej 18 osób. Miejscowi chrześcijanie winą za całe zajście obarczają siły zbrojne Izraela.

Prawosławny patriarchat Jerozolimy w swoim oświadczeniu podkreślił, że „że nie porzuci swojego religijnego i humanitarnego obowiązku, zakorzenionego w chrześcijańskich wartościach, aby zapewnić wszystko, co niezbędne zarówno w czasach wojny, jak i pokoju”. Stwierdzono, że atakowanie kościołów, które służyły jako schronienie dla osób uciekających przed bombardowaniami, jest „zbrodnią wojenną, której nie można ignorować”.

Izraelskie wojsko stwierdziło, że część kościoła została uszkodzona w wyniku ataku myśliwców na pobliskie centrum dowodzenia Hamasu zaangażowanego w wystrzeliwanie pocisków w kierunku Izraela.

Łącznie na Zachodnim Brzegu, w Strefie Gazy i w Jerozolimie, żyje około 53 tysięcy palestyńskich chrześcijan, w większości wyznawców prawosławia, podlegającego Patriarchatowi Jerozolimy.

Palestyńskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że liczba ofiar śmiertelnych w Strefie Gazy osiągnęła 4 137 od 7 października, kolejne 13 tys. zostało rannych.

Total Devastation: Images of survivors picking through the rubble of the Saint Porphyrius Church in Gaza, the world’s 3rd oldest Christian building.

Four Israeli missiles hit the building tonight.

Church authorities estimate there are already 150 dead. pic.twitter.com/bo42NmpJxA

— Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) October 19, 2023